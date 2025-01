Attiva 3 mesi di Apple Music gratis con il tuo nuovo iPhone o AirPods

Ami ascoltare la musica, magari con i tuoi dispositivi marchiati Apple? Sappi che puoi riscattare ben 3 mesi gratuiti di Apple Music. Gli unici requisiti sono: essere un nuovo abbonato e avere acquistato un nuovo iPhone, iPad, Mac, AirPods o altri dispositivi Apple idonei. Scopri come attivare l’offerta.

Come riscattare 3 mesi di Apple Music gratuiti

Con Apple Music puoi ascoltare oltre 100 milioni di brani senza interruzioni pubblicitarie. Inoltre, l’audio spaziale ti offre un’esperienza sonora immersiva e unica, unito a qualità lossless che garantisce ascolto cristallino. Inoltre, potrai accedere a contenuti esclusivi, concerti live e interviste, oltre a divertirti con Apple Music Sing, che ti permette di cantare le tue canzoni preferite.

Per attivare l’offerta e ricevere 3 mesi di Apple Music gratis, per prima cosa devi aver acquistare uno dei dispositivi Apple compatibili. Ovvero: iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch e Mac aggiornati all’ultima versione del rispettivo sistema operativo; AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro e Beats Solo Pro.

Dopodiché, dovrai iscriverti a Apple Music configurando l’app sul tuo nuovo dispositivo, oppure abbinando un device audio in grado di collegarsi all’app, come uno iPhone oppure un iPad. L’offerta dovrebbe comparire automaticamente, ma in caso contrario potrai sempre trovarla nella scheda home. Un altro vantaggio di questa promozione è che non c’è alcun impegno. Puoi disdire l’abbonamento in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi, prima che termini il periodo gratuito.