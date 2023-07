Attiva ORA la promo Sky: in REGALO il Monopattino Elettrico Acer

Entra subito in Sky a soli 30,90 euro, anziché 45 euro al mese. Questa promozione rimane attiva per 18 mesi. Scegliendo questa offerta speciale riceverai in regalo un Monopattino Elettrico Acer del valore di 399 euro. Fantastico vero? Allora non perdere tempo. La promozione ti permette di avere accesso a tutto l’intrattenimento dei pacchetti TV e Sport.

Grazie a questa occasione incredibile migliori decisamente la qualità del tuo intrattenimento, arricchendo di contenuti tutta la tua famiglia. Inoltre, metti anche il turbo alle tue giornate in mobilità. Infatti, potrai girare nel traffico cittadino più velocemente e senza inquinare grazie al Monopattino Elettrico Acer che riceverai a casa tua gratis dopo la sottoscrizione del tuo nuovo abbonamento.

Sbrigati perché questa offerta “E-Mobility Summer 2023” sta andando a ruba e i monopattini potrebbero terminare da un momento all’altro. Scegli Sky TV+ Sport per avere tutto quello che ti aspetti da un intrattenimento di qualità che ha solo l’imbarazzo della scelta. A un prezzo così contenuto è un piacere poter vedere tutto ciò che ami comodamente da casa tua e senza ulteriori costi aggiuntivi.

Sky TV + Sport a soli 30,90€ con il Monopattino Acer in REGALO

Attiva subito Sky TV + Sport a soli 30,90 euro, anziché 45 euro al mese, per 18 mesi. Subito per te in regalo un Monopattino Elettrico Acer da utilizzare per i tuoi spostamenti veloci. Puoi anche caricarlo sul treno, nel pulmann, in metropolitana e su altri mezzi pubblici. Spostati in totale libertà e quando arrivi a casa scegli cosa guardare in totale libertà. Infatti, ecco cosa include il ricco bundle a questo prezzo formidabile:

Sky TV : show, serie TV italiane e internazionali (anche in contemporanea con gli Stati Uniti), documentari, show, attualità, storia e scienza;

: show, serie TV italiane e internazionali (anche in contemporanea con gli Stati Uniti), documentari, show, attualità, storia e scienza; Sky Sport: MotoGP, Formula 1, NBA, Tennis, UEFA Champions League, UEFA Conference League, Serie A TIM e molto altro sport.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.