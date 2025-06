Attivato un nuovo canale sul digitale terrestre

La piattaforma digitale terrestre in queste ore è di nuovo protagonista. Infatti, è stato da poco attivato un nuovo canale radiotelevisivo. Tuttavia, questa novità non è per tutti. Infatti, ci troviamo all’interno del MUX LOCALE 2 Abruzzo. Qui si è acceso GUSTO TV.

Questo canale è sintonizzabile alla LCN 84 per tutti coloro che si trovano in una zona raggiunta dalle frequenze del MUX LOCALE 2 Abruzzo. Questa emittente, del gruppo ADN Italia di Lamezia Terme, in precedenza non trasmetteva nulla e risultava a schermo nero.

Digitale Terrestre: come sintonizzare GUSTO TV

Come puoi sintonizzare GUSTO TV sul tuo televisore? Prima di tutto devi trovarti in una zona raggiunta dal segnale del MUX LOCALE 2 Abruzzo del digitale terrestre. Se rispondi a questo requisito in maniera positiva allora non devi far altro che avviare una ricerca automatica dei canali.

Una volta terminato questo processo, che richiede solo alcuni minuti, verifica che i canali locali corrispondano a quelli che trovi qui sotto, controllando quindi che ad ogni numerazione LCN corrisponda il canale corretto.

LCN 76 – TELESIRIO

LCN 81 – TELESIRIO STORY

LCN 82 – TELESIRIO L’AQUILA

LCN 83 – TELESIRIO SPORT

LCN 84 – GUSTO TV

LCN 86 – AZZURRA TV1

LCN 87 – VERA TV

LCN 88 – TELESIRIO PLUS

LCN 89 – TELEUNIVERSO

LCN 90 – ANTENNA 2

LCN 91 – AZZURRA TV2

LCN 92 – AZZURRA TV3

LCN 93 – AZZURRA TV4

LCN 94 – TURISMO TV

LCN 111 – ADN 24

Nello specifico, questa novità conferma quanto ancora oggi sia in divenire la piattaforma digitale terrestre. Non solo a livello nazionale, ma anche a livello locale c’è un ricco catalogo di canali che possono intrattenere gli utenti per fornire informazioni o semplicemente divertimento.