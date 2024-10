Audacious 4.4.1 si aggiorna con diverse migliorie

Audacious è un lettore multimediale abbastanza diffuso tra gli utenti utilizzano le distribuzioni Linux. Si tratta di un software open source libero, con interfaccia basata su GTK+, compatibile anche con Windows e macOS. Si basa sul codice sorgente di Beep Media Player e XMMS, aggiungendo, a differenza di questi ultimi, funzionalità per lo streaming e numerosi plugin che consentono la compatibilità con una vasta tipologia di formati.

Audacious 4.4.1: novità all’interfaccia e altro

Audacious 4.4.1 introduce migliorie sulla scia della precedente versione, dove era già stata introdotta l’interfaccia basata su GTK e Qt6, oltre a diversi plugin e miglior compatibilità con altri componenti. Nella nuova versione viene ulteriormente migliorata la stabilità, con diversi bug ora risolti, oltre a estendere il supporto per le funzionalità esistenti e aggiornare l’interfaccia con nuovi elementi.

I cambiamenti più importanti riguardano elementi come la barra del titolo per i temi Winamp, adesso funzionante con l’interfaccia GTK. Oltre a ciò, le schede della playlist possono essere ora nascoste e viene esteso il supporto per più campi di metadati MPRIS. Viene poi migliorata la reattività del controllo nel plugin di output Sndio, variato il valore minimo di velocità e pitch a 0,25 nel plugin Speed and Pitch, aggiunto il supporto Qt6 nel plugin Qt Multimedia per l’output e quello facoltativo per CDDB sui CD audio. Infine, con il plugin FFmpeg è ora possibile importare file con estenzione .adx.

Come anche riportato nel changelog, Audacious 4.4.1 imposta ora il plugin PulseAudio come preferito rispetto a PipeWire, allo scopo di migliorare ulteriormente la retrocompatibilità. Viene anche sistemato il trascinamento delle selezioni dei file, ora funzionante anche su Wayland quando viene usata l’interfaccia GTK. Su macOS sono ora disponibili i pulsanti di scorrimento per le schede nella playlist.

Tra le correzioni bug, troviamo invece la risoluzione di un problema che riguardava la scrittura dei tag nei file audio, per la versione Windows del lettore e la riduzione dell’utilizzo della CPU se è attivo il plugin Qt6 per l’output multimediale.

L’ultima versione di Audacious è disponibile al download dalla pagina ufficiale.