Audacity 3.6.1: nuovo update risolve arresti anomali critici

Pochi giorni dopo l’arrivo della versione 3.6, Audacity ha rilasciato un nuovo aggiornamento, 3.6.1 per risolvere diversi bug critici che ne influenzano le prestazioni. Come descritto dagli sviluppatori, questa versione dell’hotfix risolve una serie di problemi che influiscono sugli utenti su varie piattaforme. Una delle correzioni più significative di Audacity 3.6.1 è la risoluzione di un bug che causava il blocco del software durante l’esportazione di audio multicanale. Un’altra correzione critica affrontata in questa versione è quella che in precedenza causava arresti anomali quando si incollavano clip mono in tracce stereo. Oltre a questi miglioramenti alla stabilità, Audacity 3.6.1 fa passi da gigante anche in termini di accessibilità. Più specificamente, espande l’accessibilità dei valori del plugin nella semplice interfaccia utente del software. Ciò la rende più user-friendly per gli utenti ipovedenti che si affidano agli screen reader.

Per chi avesse perso gli aggiornamenti della versione principale, tra le più grandi novità di Audacity 3.6 vi sono gli effetti master, che si applicano contemporaneamente all’intero progetto. Inoltre, sono stati introdotti gli effetti limitatori, un nuovo compressore, supporto per il framework multimediale open source FFmpeg 7 e tanto altro.

L’aggiornamento include anche una misura preventiva contro i problemi di compatibilità. In questo modo viene garantito che i progetti creati nelle versioni 3.6.x più recenti non possano essere aperti erroneamente in versioni precedenti incompatibili. Infine, anche l’estetica e l’interfaccia utente di Audacity sono state migliorate. In particolare, è stato risolto un problema per cui il tema scuro del software mostrava angoli bianchi nei pulsanti. Si tratta di una correzione minore, tuttavia è molto importante poiché migliora la coerenza visiva complessiva dell’applicazione e l’esperienza utente. Per maggiori dettagli su tutte le modifiche apportate a Audacity 3.6.1, è possibile consultare il changelog completo sulla pagina dedicata di GitHub.