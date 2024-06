Audi porterà ChatGPT in auto a partire da luglio

Seguendo il trend del momento, Audi ha annunciato la volontà di integrare ChatGPT sulle proprie auto. Un annuncio che giunge dopo quelli di Volkswagen, PEUGEOT (e più in generale del gruppo Stellantis), General Motors e Mercedes-Benz. La casa dei quattro anelli lo farà a partire dal mese di luglio, come si legge in un comunicato stampa ufficiale.

ChatGPT sta per salire a bordo delle Audi

Anche i veicoli già in strada riceveranno l’accesso al chatbot di OpenAI, attraverso il rilascio di un aggiornamento dedicato. Per la precisione, sono circa due milioni le vetture pronte a supportare la tecnologia, quelle realizzate dal 2021 in poi e con la piattaforma MIB 3 per il sistema di infotainment.

ChatGPT sarà ovviamente presente anche sui modelli di nuova produzione, a partire dalla Q6 e-tron, oltre a tutti quelli basati sull’architettura E3 1.2, come estensione dell’assistente di bordo, attraverso la tecnologia Cerence Chat Pro.

Come prevedibile, l’interazione con l’intelligenza artificiale al volante avviene tramite comandi vocali, così da evitare distrazioni potenzialmente pericolose. Stando a quanto reso noto, il sistema sarà in grado di riconoscere automaticamente se eseguire una funzione di bordo, ad esempio l’accensione dell’impianto di condizionamento, oppure inoltrare la richiesta ai server sul cloud di Azure per rispondere a domande generiche. Un futuro aggiornamento permetterà di interpellare il chatbot anche per conoscere informazioni a proposito dell’auto, la pressione dei pneumatici e così via.

Sul fronte privacy, Audi garantisce che tutti gli scambi tra il conducente e la vettura saranno immediatamente eliminati dopo l’elaborazione. Chiudiamo con le parole di Marcus Keith (Vice President of Interior, Infotainment, and Connectivity Development).