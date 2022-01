Audible: prezzo folle per ben sei mesi di libri e relax

Immagina quando, al primo caldo primaverile, potrai ascoltarti un libro mentre muovi le prime passeggiate all'aria aperta. Oppure quando, la prossima estate, potrai indossare i tuoi auricolari e “leggere” sotto il sole sulla spiaggia. Oppure subito, di fianco al termosifone, aspettando la bella stagione immersi in grandi storie. Gli audiolibri sono un'esperienza di grande relax, che consente di immergersi nei migliori libri lasciando andar via la fantasia: mani libere, cuffie indossate e i migliori professionisti Audible che danno fondo alla lettura capitolo dopo capitolo.

Audible, che sconto!

Tutto questo è possibile ad un prezzo del tutto speciale per due motivi: primo, perché si tratta di uno sconto del 70% rispetto al prezzo originario; secondo, perché questo sconto non dura un mese, ma addirittura sei.

Esatto: puoi ascoltare i tuoi libri preferiti su Audible per ben sei mesi al prezzo di 2,95 euro/mese. Il prezzo tradizionale di 9,99 euro mensili scatta soltanto al settimo mese, ma è sufficiente cancellare anzitempo l'abbonamento per interrompere il rinnovo. Abbonarsi ora significa andare fino al mese di luglio e godersi tutto quel che si desidera: dalla saga completa di Harry Potter ai classici di Dumas, Collodi, Jane Austin o molto altro ancora. E se vuoi, una volta attivato, potrai ascoltare il tutto anche tramite i tuoi dispositivi Alexa che leggeranno il libro per te in camera, in salotto, in cucina o ovunque tu trascorra il tuo tempo durante le tue attività.

Il catalogo completo dei libri è qui. L'abbonamento scontato è qui. Tre caffè in meno ogni mese, ma molti libri in più: salutare, senza dubbio.