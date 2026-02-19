Audible sincronizza ebook e audiolibri: si legge e si ascolta insieme

C’è chi legge e chi ascolta. Poi c’è chi fa entrambe le cose, ascolta l’audiolibro in auto o mentre cammina, e riprende l’ebook a casa. Il problema nasce lì. Le due versioni non sono sincronizzate, l’audio va avanti, l’ebook resta indietro. E capire dove si era arrivati diventa un’impresa. Audible ha deciso di risolvere questo piccolo inferno quotidiano con “Read & Listen“, una funzione che sincronizza l’ebook Kindle con l’audiolibro nella stessa app. In questo modo, si può leggere il testo mentre l’audio scorre, passando da un formato all’altro senza perdere il segno.

Audible: ora si può leggere e ascoltare lo stesso libro insieme, come funziona

Il testo viene evidenziato in tempo reale seguendo la narrazione, quella che Audible chiama “lettura immersiva“. Si apre l’app, si mette play, e le parole sulla pagina si accendono una alla volta come un karaoke letterario. Si può seguire la lettura con gli occhi mentre la voce del narratore va avanti, oppure passare dall’audio all’ebook e viceversa su dispositivi diversi, ritrovandosi sempre al punto giusto.

La sincronizzazione funziona solo se si possiede sia l’ebook che l’audiolibro dello stesso titolo, è chiaro. Ma Audible addolcisce la pillola offrendo audiolibri scontati a chi possiede già l’ebook corrispondente, un modo per incentivare il doppio formato senza far sentire gli utenti derubati.

L’app Kindle offriva già la possibilità di passare dall’audiolibro all’ebook, ma la funzione esisteva solo nell’app Kindle. Adesso arriva anche nell’app Audible, dove ha più senso per chi usa principalmente gli audiolibri e vuole aggiungere il testo come supporto.

Al lancio, centinaia di migliaia di titoli supportano la funzione, in inglese, tedesco, spagnolo, italiano e francese. Per ora è disponibile negli Stati Uniti, con Regno Unito, Australia e Germania in arrivo nei prossimi mesi. Audible identificherà automaticamente quali ebook Kindle hanno un audiolibro corrispondente.

Per chi ha senso?

La combinazione lettura-ascolto non è solo un vezzo. Per chi studia una lingua straniera, seguire il testo mentre un madrelingua lo legge è uno degli esercizi più efficaci che esistano. Per gli studenti, avere la narrazione che accompagna la lettura migliora la concentrazione, Audible cita ricerche secondo cui chi legge e ascolta contemporaneamente consuma quasi il doppio dei contenuti al mese rispetto a chi ascolta soltanto.

Poi c’è un vantaggio che ogni lettore di fantasy conosce: la pronuncia dei nomi. Con Read & Listen, il narratore presenta i personaggi per nome fin dall’inizio, e non si deve più indovinare come si pronuncia quel cavaliere elfico con sedici consonanti nel cognome.

La mossa arriva dopo Spotify

Pochi giorni fa, Spotify ha annunciato il suo ingresso nella vendita di libri fisici con una funzione che sincronizza l’ascolto degli audiolibri con la lettura offline. Amazon risponde con una mossa simmetrica: se Spotify porta i libri nel mondo della musica, Audible porta la lettura nel mondo degli audiolibri.

Amazon precisa che la nuova funzione non avrà alcun impatto sui pagamenti delle royalty agli editori, un dettaglio che può sembrare di poco conto, ma che nel mondo dell’editoria è un campo minato sempre pronto a esplodere.