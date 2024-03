Audiolibri di Spotify: in arrivo le "pagine con il conto alla rovescia"

Spotify sta portando la sua innovativa funzionalità delle Pagine Conto alla Rovescia nel mondo degli audiolibri, offrendo agli editori e agli autori un nuovo potente strumento per promuovere le loro opere in uscita. Questa mossa strategica, annunciata alla Fiera del Libro di Londra, promette di trasformare il modo in cui gli amanti dei libri scoprono e si connettono con i titoli più attesi.

Un’anticipazione che crea aspettativa

Le Pagine Conto alla Rovescia, introdotte l’anno scorso per gli artisti musicali, offrono uno spazio dedicato sui profili degli autori e degli editori, in cui un timer fa il conto alla rovescia per l’uscita di un nuovo audiolibro. Questa funzione, simile a quella già presente su YouTube, consente agli utenti di Spotify di salvare in anticipo i libri prima del loro debutto ufficiale, ricevendo una notifica quando il titolo diventa finalmente disponibile.

Grazie a questa opzione, gli editori e gli autori hanno ora la possibilità di creare un buzz intorno alle loro nuove uscite, raccogliendo interesse e generando aspettativa tra i lettori, proprio come già avviene su altre piattaforme come Amazon, dove i libri possono essere pre-ordinati.

Le Pagine Conto alla Rovescia non si limitano a creare attesa per i nuovi audiolibri. Quando gli utenti visitano la pagina per salvare un titolo in uscita, possono anche esplorare una scheda “More Like This“, che suggerisce libri simili già disponibili per l’ascolto immediato. Questa funzionalità potrebbe favorire una maggiore adozione degli audiolibri in generale, invogliando gli ascoltatori a scoprire nuove storie e autori mentre attendono l’uscita dei titoli più attesi.

Un successo già testato nel mondo della musica

Prima di approdare nel mondo degli audiolibri, le Pagine Conto alla Rovescia hanno già dimostrato il loro potenziale con artisti del calibro di Taylor Swift, Karol G, Florence and the Machine, Paramore e i Jonas Brothers. Dall’introduzione di questa funzione, oltre l’80% delle persone che hanno utilizzato l’opzione di pre-salvataggio ha ascoltato in streaming la nuova uscita entro la prima settimana, in media.

Forte di questi risultati incoraggianti, Spotify è pronta a portare le Pagine Conto alla Rovescia anche nel settore degli audiolibri, con un lancio previsto per metà aprile.

Spotify ha anche condiviso alcuni dati sull’utilizzo del suo servizio di audiolibri, rivelando che “milioni” di utenti hanno già ascoltato oltre 150.000 titoli sulla piattaforma dal suo debutto, attingendo a un catalogo di oltre 200.000 opere. Con l’aggiunta delle Pagine Conto alla Rovescia, l’azienda punta a far crescere ulteriormente l’adozione del servizio, sfruttando la sua vasta base di oltre 600 milioni di ascoltatori globali.