Aumentano gli attacchi su smartphone: utenti in pericolo

Kaspersky, famosa azienda di cybersecurity, in un report da poco pubblicato relativo alla sicurezza informatica, ha registrato un preoccupante aumento degli attacchi su smartphone Android nel primo trimestre del 2025. Una notizia che sottolinea quanto gli utenti siano in pericolo per il numero di malware rilevati, che ha raggiunto i 180 mila.

Anton Kivva, Malware Analyst Team Lead di Kaspersky, ha spiegato: “Gli utenti tendono a credere, erroneamente, che i loro smartphone siano più sicuri dei PC. In realtà, le minacce informatiche rivolte ai dispositivi mobili come i sofisticati trojan che abbiamo rilevato negli ultimi mesi, sono sempre più attive“.

Gli attacchi su smartphone sono aumentati perché fondamentalmente la maggior parte delle transazioni finanziarie avviene attraverso applicazioni di mobile banking. Tramite queste, gli utenti gestiscono la totalità dei loro risparmi su smartphone che diventano quindi bersagli prioritari degli attacchi cybercriminali.

“La percezione sbagliata di una sicurezza ‘di default’ nasce dalla fiducia nei confronti degli app store ufficiali e nelle restrizioni imposte dai sistemi operativi. Tuttavia – prosegue Kivva – le tecniche di social engineering e le moderne minacce, inclusi i trojan preinstallati, riescono facilmente ad aggirare queste protezioni“.

I fattori che hanno portato un aumento degli attacchi su smartphone

Gli esperti di Kaspersky hanno individuato diversi fattori chiave dell’aumento degli attacchi su smartphone. “Il trojan bancario Mamont è risultato particolarmente attivo, mascherato da software legittimo per sottrarre credenziali bancarie, messaggi di testo e dati personali. Anche altre applicazioni per la truffa del denaro falso, sono rimaste attive“.

Al tempo stesso “Un’altra minaccia rilevante è rappresentata dalla backdoor Triada, individuata su falsi smartphone di brand popolari. Questo malware è stato probabilmente installato dagli aggressori dopo che gli smartphone hanno lasciato la fabbrica e prima che raggiungessero il mercato“.

Consigli utili a proteggersi

Puoi proteggere il tuo smartphone dagli attacchi cybercriminali scaricando app e giochi solo da app store ufficiali, come Google Play Store e Apple App Store. Tuttavia, non sempre il download di app dagli store ufficiali è privo di rischi. Quindi gli esperti consigliano di attivare una protezione aggiuntiva sul tuo dispositivo. Quindi verifica sempre le recensioni di quell’app.

Inoltre, è importante controllare regolarmente le autorizzazioni delle applicazioni utilizzate per evitare il furto dati, identità digitale e denaro. Infine, ricordati di aggiornare sempre il sistema operativo e le applicazioni importanti non appena sono disponibili le nuove versioni.