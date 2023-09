Aumentare le vendite di un e-commerce è più semplice con XPay di Nexi

Per massimizzare la produttività di un e-commerce è necessario garantire ai propri clienti la miglior esperienza possibile anche grazie ad un processo di pagamento semplice e veloce. Il checkout ha un ruolo fondamentale nella trasformazione in acquisti di semplici visite.

Per semplificare, al massimo, questa procedura per gli utenti è possibile affidarsi alle soluzioni XPay di Nexi che, grazie all’introduzione di un sistema di pagamento veloce e sicuro, possono garantire un incremento fino al 15% del proprio e-commerce.

I vantaggi non sono solo per gli utenti, agevolati da una procedura di checkout più semplice, ma anche (e soprattutto) per i titolari degli e-commerce che possono ottenere l’accredito in un giorno lavorativo, direttamente sul proprio conto corrente, oltre a poter contare in un servizio d’assistenza in italiano.

Nexi offre due soluzioni XPay Easy, ideale per chi entra nel mondo dell’e-commerce, e XPay Pro, perfetta per tutte le attività già strutturate a cui manca un sistema di pagamento efficace per ottenere il definitivo salto di qualità. Per accedere alle proposte della gamma XPay è possibile visitare il sito ufficiale di Nexi.

Pagamenti veloci per far crescere il proprio e-commerce: con XPay di Nexi è possibile

Nexi mette a disposizione dei suoi utenti due soluzioni:

XPay Easy : canone mensile di 14,90 euro e una commissione del 2,4% + 0,29 euro per transazione

: canone mensile di e una commissione del XPay Pro: canone mensile di 24,90 euro e una commissione dell’1,9% + 0,24 euro per transazione

La versione avanzata Pro della gamma XPay consente, inoltre, di accedere a una pagina di pagamento personalizzata per il checkout oltre alla possibilità di accettare pagamenti da tutto il mondo. In più, è inclusa la copertura Protection Plus che permette di ottenere la certificazione di conformità agli standard PCI-DSS per operare sui circuiti internazionali.

Per scegliere uno dei piani XPay e accedere a un sistema semplificato ed efficace per accettare pagamenti con il proprio e-commerce basta seguire una veloce procedura online, tramite il sito ufficiale di Nexi disponibile qui di sotto. Con pochi click è possibile attivare il piano desiderato e garantire tutto quello che serve al proprio e-commerce per compiere il definitivo salto di qualità, massimizzando le vendite, già nel breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.