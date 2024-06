Auricolari Bluetooth Soundcore P20i: FANTASTICHE a soli 17€

Non serve spendere una fortuna per assicurarsi un paio di cuffiette di qualità per musica e chiamate sempre perfette. Oggi su Amazon un’offerta davvero interessante è disponibile, ma sta andando a ruba. Acquista gli Auricolari Bluetooth Soundcore P20i a soli 17,99€, invece di 34,99€.

Un ottimo 49% di sconto, per pagarli a metà prezzo. Si tratta di un’occasione imperdibile per rivoluzionare la qualità del tuo ascolto. Resistenti all’acqua, li indossi sotto la pioggia e mentre ti alleni perché non temono nemmeno il tuo sudore. Con Prime la consegna gratis è assicurata.

Auricolari Bluetooth Soundcore P20i: esperienza potente

Con gli Auricolari Bluetooth Soundcore P20i by Anker ti assicuri un’esperienza di alto livello mentre ascolti la tua musica preferita. I bassi sono potenti grazie al driver da 10 mm sovradimensionato che garantisce un suono dai grandi dettagli e una profondità pazzesca.

Personalizza la tua esperienza di ascolto grazie all’app di Soundcore che permette di scegliere tra ben 22 equalizzazioni preimpostate. La custodia di ricarica offre fino a 30 ore totali di ascolto. Inoltre, mantiene carichi e pronti all’uso i tuoi auricolari.

La tecnologia Bluetooth 5.3 garantisce una connessione stabile e a bassissima latenza anche per il gaming. Grazie alla loro forma ergonomica e ai tappi in morbido silicone sono super confortevoli, anche per tutto il giorno. Acquistali subito a soli 17,99€, invece di 34,99€.