Auricolari HONOR X7e a meno di 20€: l’offerta che fa ballare il portafoglio

Con 40 ore di autonomia totali, gli Auricolari HONOR CHOICE Earbuds X7e sono un a vera e propria bomba. In offerta a tempo su Amazon, fanno ballare anche il portafoglio perché li acquisti con meno di 20 euro. Cosa stai aspettando? Mettili in carrello a soli 19 euro, invece di 29,90 euro! Si tratta di un super prezzo molto interessante.

Questi auricolari di qualità costano poco, ma offrono tanto. A questo prezzaccio offrono anche la Cancellazione Attiva del Rumore Confortevole. In pratica, grazie a questa tecnologia sono in grado di isolare il rumore ambientale per assicurarti un ascolto pulito e senza distrazioni. Potrai goderti meno rumore come desideri grazie all’algoritmo anti-rumore del vento.

Gli Auricolari HONOR CHOICE Earbuds X7e assicurano fino a 40 ore di autonomia con la custodia di ricarica. Gli auricolari, con una singola carica, raggiungono un’autonomia di riproduzione musicale fino a 7 ore. Potrai vivere un’esperienza di ascolto senza preoccupazioni per la batteria.

Auricolari HONOR CHOICE Earbuds X7e: qualità premium a prezzo da scaffale

Oggi gli Auricolari HONOR CHOICE Earbuds X7e sono in offerta speciale su Amazon. Questi gioiellini offrono una qualità premium a prezzo da scaffale. Aggiungili al carrello con soli 19 euro su Amazon! La consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Potrai goderti una qualità del suono elevata, per un audio bellissimo grazie all’unità driver da 10 mm con diaframma in composito di poliuretano + PEEK.

Questa tecnologia avanzata regala un suono morbido ad alta frequenza e potente a bassa frequenza. Goditi anche un suono surround spaziale avanzato con questi auricolari. Vivrai un’esperienza di ascolto ancora più immersivi per un audio di livello cinematografico a soli 19 euro! Questo è davvero incredibile!

Grazie alla connessione Pop-up si connettono ai tuoi dispositivi con un clic e hai sotto controllo il livello della batteria quando apri la custodia. Non perdere altro tempo. Ordina ora gli HONOR CHOICE Earbuds X7e a soli 19 euro, invece di 29,90 euro.