Auricolari JBL Wave Flex 2 a prezzo straordinario su Amazon

Se cerchi un buon compresso tra suono di qualità e auricolari senza tappi in-ear allora devi dare subito un’occhiata a questa offerta di Amazon. Protagonisti gli Auricolari JBL Wave Flex 2, oggi tuoi a soli 59,90 euro, invece di 79,99 euro. Questi auricolari true wireless offrono 30 ore di autonomia con un audio pazzesco.

Con uno sconto del 25% si tratta di una delle migliori offerte per questi auricolari. Super versatili, li indossi tutto il giorno senza alcuna difficoltà e nel massimo comfort. Inoltre, sono resistenti ad acqua e a polvere. Così puoi sfruttarli anche quando piove o durante l’allenamento. E con la connessione multipoint passi da un dispositivo all’altro in un attimo.

Amazon ha deciso di farti un altro regalo con questa offerta. Infatti, gli Auricolari JBL Wave Flex 2 li puoi pagare a tasso zero da soli 19,97 euro. Si tratta di un’opportunità per dividere l’ordine in 3 rate senza interessi. Inoltre, la consegna gratuita è sempre inclusa per i clienti Amazon Prime.

Auricolari JBL Wave Flex 2: suono di alta qualità tutti i giorni

Gli Auricolari JBL Wave Flex 2 sono dei fidati compagni per un suono di alta qualità tutti i giorni. Li indossi e sei subito pronto a goderti la tua musica preferita qualunque cosa tu stia facendo, dal lavoro allo sport. Il suono JBL Pure Bass è particolarmente apprezzato dagli amanti della musica perché assicura bassi profondi e potenti ad ogni ascolto. Acquistali adesso al 25% di sconto su Amazon!

Il design a perto a stick li rende super comodi per tutti e per tutte le dimensioni delle orecchie. I 4 microfoni integrati assicurano chiamate super nitide. Nonostante siano auricolari true wireless, grazie alla tecnologia Smart Ambient puoi decidere quanto vuoi sentire del mondo esterno. Così potrai parlare con gli altri o mantenere il contatto con l’ambiente che ti circonda.

Grazie alla custodia di ricarica hai fino a 30 ore di riproduzione con 10 ore di ascolto non-stop per ogni singola carica degli auricolari. Ordinali adesso a soli 59,90 euro, invece di 79,99 euro.