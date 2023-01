Gli auricolari Realme Buds Air 3 Neo da 6€ al mese su Amazon

Se sei alla ricerca di auricolari immersivi, potenti e leggeri i Realme Buds Air 3 Neo sono la risposta esatta. Oggi costano anche meno del solito grazie all’offerta che Amazon sembra proprio averti dedicato. Mettili subito nel carrello a soli 29 euro, invece di 40 euro. Stai facendo un ottimo affare. Tra l’altro puoi anche decidere di pagarle in 5 rate a tasso zero da 6 euro al mese. Un’ulteriore occasione ghiotta.

Perché si tratta di un prodotto particolarmente interessante per chi cerca un audio perfetto unito a un utilizzo versatile? Primo, sarai immerso in un universo di musica. Secondo, includono la tecnologia Dolby Atmos. Terzo, hanno la cancellazione attiva del rumore ambientale con AI. Quarto, il design è progettato per migliorare il suono. Quinto, con 10 minuti di ricarica hai 120 minuti di riproduzione.

Auricolari Realme Buds Air 3 Neo: tanta tecnologia in un piccolo prezzo

Goditi il meglio del suono con i nuovi auricolari Realme Buds Air 3 Neo. Il design curvo della custodia di ricarica è piacevole da vedere, ergonomico da tenere in mano e pratico da portare sempre con te. La qualità dell’audio è ricercata nei minimi dettagli. L’amplificatore avanzato e la struttura a diaframma restituiscono bassi vibranti, medi morbidi e alti cristallini. Inoltre, la struttura della camera di risonanza è stata brevettata per massimizzare il potenziale dell’amplificatore dinamico.

