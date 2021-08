Auricolari wireless Logitech per Meet, Zoom, Teams

Ci sono auricolari e auricolari: i nuovi Logitech Zone True Wireless Earbuds strizzano l'occhio all'utenza business grazie alla certificazione ottenuta per garantire il perfetto funzionamento con le piattaforme Google Meet, Zoom e Microsoft Teams. Puntano dunque a coloro che sono quotidianamente impegnati con le riunioni da remoto.

Logitech Zone True Wireless Earbuds: auricolari per il business

Un'altra caratteristica che li distingue dalla miriade di alternative disponibili sul mercato è la compatibilità non solo con lo standard Bluetooth, ma anche con un ricevitore USB fornito in dotazione, estendendo così il supporto a pressoché ogni computer o smartphone in circolazione, anche a quelli sprovvisti di modulo BT. Non mancano poi un sistema per la cancellazione attiva del rumore e una custodia che funge da stazione per la ricarica (caricata a sua volta tramite cavo USB-C).

Le attuali soluzioni wireless forzano l'utente a un compromesso tra le cuffie tradizionali che non sono esteticamente pensate per le videochiamate e prestazioni tutt'altro che ottimali.

Non si tratterà di un modello per tutte le tasche: nulla è stato lasciato al caso durante la progettazione di Logitech Zone True Wireless Earbuds e la qualità del prodotto è sottolineata dal prezzo di 299 dollari fissato dal marchio. La disponibilità è prevista entro l'autunno 2021 a livello globale, nelle due colorazioni visibili nell'immagine qui sopra, Rose e Graphite.