Auricolari Xiaomi in SCONTO su eBay: non perdetevi il risparmio del 40%!

Parallelamente all’offerta eBay su Xiaomi 13, disponibile da qualche giorno ma solo oggi giunta a una cifra molto interessante, sul medesimo portale si trovano anche gli auricolari Xiaomi Mi True Wireless Basic 2 al 40% in meno, ovvero ad appena 20,99 euro. Si tratta di un prezzo molto speciale proposto da un rivenditore italiano che gode di oltre 173.000 recensioni positive. In altre parole, si tratta di cuffie low-cost perfette per chi non ha particolari esigenze e vuole risparmiare il più possibile, accedendo comunque a una buona qualità.

Xiaomi Mi True Wireless Basic 2: le specifiche chiave

Questi auricolari firmati Xiaomi sono disponibili nella colorazione nera e sono molto pratiche da portare con sé grazie alla custodia di ricarica dalle dimensioni compatte. Gli auricolari godono invece di un pulsante fisico per il controllo della musica e di punte in silicone in più misure, cosicché possiate scegliere la versione più adeguata alle vostre orecchie.

Lo standard di connettività Bluetooth 5.0 garantisce una connessione stabile con il dispositivo mobile o un computer dotato di Bluetooth, mentre le batterie in dotazione permettono di raggiungere un massimo di 12 ore di riproduzione complessive, o 4 ore con una singola ricarica. Manca la tecnologia di cancellazione attiva del rumore, ma si tratta di un ovvio compromesso per il prezzo al quale viene proposto il dispositivo. Con il peso di 4,1 grammi per auricolari, poi, gli Xiaomi Mi True Wireless Basic 2 sono davvero impercettibili!

Ti ho convinto? Sono gli auricolari perfetti per te? Sappi allora che eBay in questi giorni li propone a 20,99 euro al posto di 35 euro. Si tratta di un risparmio del 40% valido ancora per una quantità limitata di unità. La spedizione avviene normalmente in due giorni ma, essendo il fine settimana, puoi aspettarti la consegna tra lunedì 12 e martedì 13 giugno. Il pagamento deve essere effettuato con carta di credito, PayPal o Google Pay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.