 Australian Open 2026: guarda le finali su DAZN
Grazie a DAZN puoi guardare in diretta streaming tutte le finali dell'Australian Open 2026 assicurandoti momenti di pura emozione.
Grazie a DAZN puoi guardare in diretta streaming tutte le finali dell'Australian Open 2026 assicurandoti momenti di pura emozione.
Australian Open

Siamo quasi arrivati alle finali dell’Australian Open 2026, la nuova stagione degli Slam con i migliori giocatori di tennis mondiale, disponibili il 31 gennaio e il 1 febbraio, in diretta streaming su DAZN. Cosa stai aspettando? Se ancora non lo hai fatto, abbonati subito perché trovi inclusi anche i canali sportivi di Eurosport che trasmettono le partite.

Proprio in questo momento Sinner si sta scontrando con Djokovic in semifinale. Chi dei due vincerà passerà alla finale maschile del 1° febbraio 2026 contro lo spagnolo Alcaraz. “Sinner è inevitabilmente il favorito per vincere ancora a Melbourne. Sarebbe il terzo successo di fila in quanto ha trionfato nel 2024 e nel 2025. L’ultima edizione è andata proprio all’italiano, protagonista di una cavalcata inarrestabile culminata con il successo su Alexander Zverev nell’ultimo atto in Australia“, si legge su DAZN.

Per quanto riguarda l’Australian Open 2026 femminile la finale, trasmessa in diretta su DAZN, è già stata stabilita. Si scontreranno domani, sabato 31 gennaio 2026, Sabalenka e Rybakina alle ore 9:30. Insomma, non perdere assolutamente queste incredibili occasioni di puro sport.

Come guardare le finali dell’Australian Open 2026 su DAZN

Se ancora non sei iscritto a DAZN abbonarti per guardare le finali dell’Australian Open 2026 è facile e veloce. Scegli un piano DAZN tra quelli disponibili. Il grande Slam 2026 viene trasmesso su Eurosport 1 ed Eurosport 2. Quale piano scegliere quindi? Già il piano base, DAZN Sports ti permette di accedere a una vasta programmazione sportiva:

  • tutta la Serie A Women;
  • il meglio del fighting mondiale;
  • la boxe;
  • la NFL;
  • il tennis Australian Open, Roland Garros;
  • il Giro d’Italia;
  • il Tour de France;
  • La Vuelta.
Tutto questo a partire da soli 11,99 euro al mese! Insomma, un ottima occasione per poter vedere le finali dell’Australian Open 2026 il 31 gennaio e il 1° febbraio 2026 su DAZN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 gen 2026

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
30 gen 2026
