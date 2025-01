Australian Open: a che ora gioca oggi Sinner e dove vederlo

Tutto pronto a Melbourne per la semifinale di oggi tra Jannik Sinner e Ben Shelton, che mette in palio l’accesso alla finale degli Australian Open. L’incontro avrà inizio non prima delle 9:30 del mattino (ora italiana) e sarà trasmesso in diretta su Eurosport, che al momento detiene i diritti in esclusiva del primo e secondo Slam della stagione (Australian Open e Roland Garros, ndr).

La soluzione più economica per vedere la semifinale di Sinner e tutti i rimanenti match del torneo – compresa la finale del doppio maschile con protagonisti gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori – è abbonarsi al piano Start di DAZN, per l’occasione in offerta a 7,99 euro per un mese anziché 14,99 euro. La promozione non prevede vincoli.

Orario e dove vedere Sinner oggi

Riepiloghiamo ora quanto detto qui sopra. La seconda semifinale di oggi degli Australian Open, che vedrà di fronte Jannik Sinner e Ben Shelton, inizierà non prima delle 9:30 (ora italiana) e sarà visibile su Eurosport 1.

L’attuale numero uno del mondo, campione uscente del torneo, ha tutti i favori del pronostico dalla sua parte, anche se non si preannuncia una partita semplice contro il 22enne di Atlanta. Vero, i precedenti fin qui – l’azzurro è avanti 4-1 – invitano all’ottimismo, ma la giovane stella statunitense ha dimostrato di essere in grande forma e il suo servizio mancino potrebbe mettere in difficoltà il campionissimo di Sesto Pusteria.

Staremo a vedere. Di certo c’è che il vincitore della sfida affronterà nella finalissima del torneo Alexander Zverev, che dopo aver vinto il primo set al tie-break nella semifinale contro Novak Djokovic ha beneficiato del ritiro del serbo per accedere direttamente all’atto conclusivo degli AO. Non una bella notizia per Jannik o per il suo avversario statunitense, dato che il numero due tedesco arriverà alla sfida di domenica molto più riposato.

Detto questo, non resta che ricordare l’appuntamento di questa mattina: semifinale degli Australian Open, Sinner-Shelton, in diretta su Eurosport 1 non prima delle ore 9:30. L’abbonamento più economico lo offre DAZN, che propone il suo piano Start a 7,99 euro per un mese senza vincoli anziché 14,99 euro.