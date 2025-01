Australian Open a soli 7,99€: ecco la promo flash di DAZN

Gli Australian Open sono in corso, con ancora 10 giorni di partite da disputare per scoprire chi si aggiudicherà il primo Slam della stagione. Gli italiani, con Jannik Sinner e Jasmine Paolini (e molti altri), sono tra i protagonisti principali del torneo. Per seguire gli Australian Open basta affidarsi a DAZN. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport, infatti, ha lanciato una promo flash davvero interessante.

Per chi non ha un abbonamento, infatti, c’è la possibilità di attivare il piano Start, che consente l’accesso a tutti i contenuti degli “altri sport” (senza le partite di Serie A) e ai canali Eurosport, che trasmettono le partite degli Australian Open. Sfruttando la promo in corso, questo piano è disponibile con un prezzo ridotto di 7,99 euro per un mese (senza vincoli di permanenza). Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di DAZN, tramite il link qui di sotto.

First time playing in Rod Laver Arena, an amazing place! Really happy with the experience and my first win in this arena. On to the third round! Thanks for all the support, and coffee! ☕😅 Forza!🇮🇹@AustralianOpen pic.twitter.com/2ww0gfUig4 — Jasmine Paolini (@JasminePaolini) January 16, 2025

Gli Australian Open sono su DAZN

Per tutti i nuovi utenti che scelgono il piano DAZN Start c’è ora una promo da non perdere. L’abbonamento mensile senza vincoli (basta disdire subito dopo l’attivazione per interrompere l’abbonamento annuale) ora costa 7,99 euro al mese invece di 14,99 euro. Per gli appassionati degli “altri sport” DAZN Start è in offerta anche con il piano annuale che costa 69 euro invece di 99 euro (per una spesa di circa 5,75 euro al mese).

Da segnalare che anche il piano Standard è in offerta. Questo piano consente all’utente di accedere a tutti i contenuti del piano Start oltre che di vedere le partite di Serie A e Serie B. In questo caso, lo sconto riguarda la versione annuale che viene proposta al prezzo ridotto di 259 euro invece di 359 euro, per una spesa effettiva di poco più di 21 euro al mese. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto.