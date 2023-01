Australian Open: come vedere Rublev-Djokovic in streaming

Rublev-Djokovic è il big match in scena per i quarti di finale degli Australian Open, al via alle ore 09:30 di mercoledì 25 gennaio, sul campo del Melbourne Park. La sfida si disputa tra il russo, uscito nei giorni scorsi a testa alta contro il danese Rune e il serbo, che ha avuto la meglio senza troppe difficoltà sull’australiano de Minaur.

Rublev-Djokovic: guarda la partita in streaming

Hai la possibilità di guardare la partita, valida per il passaggio alle semifinali nell’edizione 111 del torneo, in diretta streaming su DAZN, attraverso i canali di Eurosport-Warner Bros. Discovery. È il primo Slam della stagione tennistica. Il vincitore affronterà poi lo statunitense Paul, nel tentativo di strappare il pass per lo scontro decisivo.

L’altra semifinale sarà Khachanov-Tsitsipas, in campo venerdì, reduci dalle vittorie rispettivamente con Korda (decisa a tavolino) e Lehečka. Sarà un inedito Slam, per una coppia di atleti che in passato si è sfidata in cinque occasioni, sempre con il greco vincente.

La diretta di Rublev-Djokovic con telecronaca in italiano dall’estero è possibile accedendo allo streaming su DAZN attraverso NordVPN (in sconto del 59%), così da potersi connettere mediante l’indirizzo IP di un server localizzato nel nostro paese e utile alla visione.

