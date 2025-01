Australian Open, Sonego-Tien: dove vedere il match in streaming

Agli ottavi di finale degli Australian Open andrà in scena l’incontro Sonego-Tien, entrambi al loro primo quarto turno in un torneo del Grande Slam. Il tennista di Torino ci è arrivato all’età di 29 anni, dopo aver cambiato il suo storico coach, mentre la baby promessa californiana a soli 19 anni e la finale – persa contro il fenomeno brasiliano Fonseca – delle ultime Next Gen ATP Finals.

La sfida tra Sonego e Tien agli Australian Open sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1 ed Eurosport 2, la cui visione è inclusa nel pass DAZN Start, disponibile in offerta a 7,99 euro per un mese senza alcun vincolo.

Dove vedere il match degli Australian Open Sonego-Tien

L’ottavo di finale degli Australian Open tra Lorenzo Sonego e Learner Tien sarà visibile sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, entrambi inclusi nel piano Start di DAZN.

Sonego è approdato per la prima volta in carriera nella seconda settimana di uno Slam, battendo al terzo turno l’ungherese Fabian Marozsan. Una vittoria in rimonta quella dell’azzurro, che è riuscito a cambiare l’inerzia del match al tie-break del secondo set, rimontando dal punteggio di 6-3 in favore del suo avversario, già avanti un set a zero: dopo aver pareggiato i conti, nel terzo e quarto set Lorenzo non ha lasciato scampo al magiaro, infliggendogli un sonoro 6-1, 6-2.

Prima dell’inizio del torneo, nessuno avrebbe scommesso in un ottavo di finale tra Sonego appunto e il 19enne Tien. E invece è il match che nella giornata di lunedì impreziosirà il programma di Melbourne insieme alla partita tra Jannik Sinner e Holger Rune. Per il tennista nato nella Contea di Orange, in California, è stato fin qui un cammino al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Un percorso che l’ha visto battere al secondo turno il finalista uscente Daniil Medvedev, per giunta al quinto set, dopo essere stato avanti per due set a zero.

Per i dettagli dell’offerta DAZN sugli Australian Open, è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito DAZN.