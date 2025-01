Australian Open in streaming: guarda le partite di Sinner e Sonego

Ha preso il via la fase più calda degli Australian Open (tutte le partite sono in streaming su DAZN) con il passaggio ai quarti di finale. L’Italia è rappresentata da due degli esponenti di spicco del tennis tricolore, ma allungare le mani sul trofeo non sarà cosa semplice. Il grande favorito è ovviamente l’altoatesino Fox, in virtù dell’ultima stagione letteralmente dominata e della prima posizione nel ranking mondiale.

Sinner e Sonego agli Australian Open: lo streaming

Superato l’ostacolo Rune, per Sinner c’è stato l’approdo ai quarti di finale, dove si troverà ad affrontare il vincente della sfida tra Michelsen e De Minaur (l’australiano è favorito, non solo per il fattore campo). Già qualificato per il turno anche Sonego, in attesa di conoscere chi sarà il suo avversario: Monfils o Shelton. Dall’altra parte del tabellone maschile ci sono il big match Djokovic-Alcaraz e il confronto Paul-Zverev. Insomma, quasi tutti i migliori sono ancora in corsa per il titolo: non perderti lo spettacolo della competizione in diretta sulla piattaforma.

Purtroppo, dopo l’eliminazione di Paolini ai sedicesimi, non ci sono più italiane in gara per il femminile. Le sfide già in programma per i quarti sono Sabalenka-Pavlyuchenkova, Gauff-Badosa e Keys-Svitolina. Si attende ancora di conoscere l’esito degli ultimi due ottavi in programma ovvero Navarro-Kasatkina e Lys-Swiatek, con la polacca tra le favorite dal pronostico per la vittoria finale.

