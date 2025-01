Australian Open: guarda in streaming Sinner e gli altri italiani

Entra ora nel vivo il tabellone degli Australian Open (da vedere in streaming su NOW), uno dei tornei del Grande Slam, tra gli appuntamenti più importanti dell’anno per gli appassionati del grande tennis. Sono diversi gli italiani in gara, impegnati sui campi di Melbourne nel tentativo di alzare un trofeo o quantomeno di migliorare la loro posizione nel ranking mondiale.

Sinner, Polini e gli altri italiani agli Australian Open

Il numero uno della classifica, Sinner, si è qualificato per i 32esimi di finale battendo il cileno Jarry: affronterà l’australiano Schoolkate, alla sua portata anche se sostenuto dal pubblico di casa. Match decisamente più impegnativo invece per Berrettini, che superato l’ostacolo britannico Norrie deve ora fare i conti con il danese Rune. Lo stesso vale per Sonego, che sbarazzatosi dello svizzero Wawrinka sfida ora il brasiliano Fonseca, fin qui sorpresa della competizione, capace di disintegrare con un secco 3-0 un big come il russo Rublev. Puoi guardare tutti gli incontri in diretta.

Per quanto riguarda il secondo turno del tabellone femminile, la nostra Paolini si trova ad affrontare la messicana Zarazua, in una partita che non dovrebbe nascondere troppi pericoli. Invece, Brozetti si trova a dover fare i conti con la romena Cristian, poco sotto di lei nel ranking.

Come vedere in streaming gli Australian Open

