Australian Open su DAZN a 7,99€ per un mese senza vincoli

Sono quattro gli italiani che sono riusciti a qualificarsi al terzo turno degli Australian Open: il numero uno del mondo Jannik Sinner, il carrarino Lorenzo Musetti, il tennista torinese Lorenzo Sonego e la numero 4 nel circuito WTA Jasmine Paolini.

Per seguire i loro incontri del terzo turno, e più in generale il resto del torneo, l’offerta più conveniente è quella lanciata da DAZN, che propone l’attivazione del piano Start a 7,99 euro per un mese, senza vincoli. Il piano DAZN Start, tra le altre cose, include proprio la diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, che da qui a domenica 26 gennaio trasmetteranno il primo slam della stagione.

Australian Open: gli incontri degli italiani qualificati al terzo turno

Sabato 18 gennaio gli Australian Open parleranno italiano. Degli otto incontri in calendario nel singolare maschile, ben tre avranno per protagonisti giocatori azzurri, mentre la quarta italiana in campo sarà Jasmine Paolini nel singolare femminile.

Sulla strada di Jannik Sinner, campione uscente del torneo, ci sarà lo statunitense Marcos Giron, che un po’ a sorpresa ha eliminato l’argentino Etcheverry al quinto set. Ostacolo statunitense anche per Lorenzo Musetti, che dovrà vedersela con il giovane talento a stelle e strisce Ben Shelton.

Avversario sulla carta non semplice nemmeno per Lorenzo Sonego: il 29enne di Torino, dopo aver eliminato il baby fenomeno brasiliano Fonseca, avrà sulla sua strada l’ungherese Fabian Marozsan, capace di battere Carlos Alcaraz nel 2023 agli Internazionali di Roma. Infine, Jasmine Paolini affronterà l’esperta ucraina Elina Svitolina, atleta molto solida nei tornei del Grande Slam.

Ecco dunque il riepilogo dei match del terzo turno degli italiani:

Singolare maschile

Jannik Sinner – Marcos Giron

Lorenzo Musetti – Ben Shelton

Lorenzo Sonego – Fabian Marozsan

Singolare femminile

Jasmine Paolini – Elina Svitolina

Tornando alla promozione iniziale, l’offerta sul piano Start di DAZN a 7,99 euro per un mese non prevede alcun tipo di vincolo. Al termine, si potrà quindi scegliere se rinnovare o meno il piano.