 Autistici/Inventati chiude dopo le accuse degli Stati Uniti
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Autistici/Inventati chiude dopo le accuse degli Stati Uniti

Il collettivo italiano Autistici/Inventati annuncia l'addio dopo le sanzioni USA e accusa il provvedimento di mettere a rischio la comunità.
Autistici/Inventati chiude dopo le accuse degli Stati Uniti
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Il collettivo italiano Autistici/Inventati annuncia l'addio dopo le sanzioni USA e accusa il provvedimento di mettere a rischio la comunità.
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Dopo un quarto di secolo di attività e di attivismo, il collettivo italiano Autistici/Inventati ha annunciato la chiusura. Lo ha fatto con un comunicato che è una dichiarazione d’intenti già nel titolo, coerente con quella che è da sempre la sua filosofia: Restare Umani, nonostante l’addio. La decisione è giunta una decina di giorni circa dopo che gli Stati Uniti hanno incluso la realtà nell’elenco delle organizzazioni terroristiche mondiali meritevoli di sanzioni.

In questo clima, continuare a offrire i nostri servizi è solo un pericolo in più per le nostre utenti, e per tutte le persone che fanno parte delle nostre comunità.

Autistici/Inventati chiude dopo le sanzioni USA

Il dominio autistici.org è già stato chiuso. È prevista a breve la sospensione di tutti i servizi forniti gratuitamente, inclusa la piattaforma Noblogs.org. Oltre a questa figurano indirizzi email, siti web e newsletter.

Non possiamo accettare uno scontro o prestarci a strumentalizzazioni che mettano in pericolo le loro vite, le vite dei loro cari, lasciandole alla mercé di autocrati, fascisti e agenzie che agiscono per vie extra-legali. La concreta possibilità di poter essere la causa di conseguenze penali o finanziarie per qualcuno che ci è vicino, o che anche solo interagisce con noi non ci permette altre scelte.

Sulla vicenda, nei giorni scorsi si è pronunciata anche Banca Etica, con un comunicato in cui sottolinea che il conto di A/I è attivo dal 2018 e ha sempre registrato un’operatività regolare, senza destare motivi di attenzione sotto il profilo dell’antiriciclaggio. Per il momento non si registrano interventi né dichiarazioni da parte delle istituzioni.

L’accusa degli Stati Uniti al collettivo A/I

Il Dipartimento di Stato USA, in collaborazione con il Dipartimento del Tesoro, ha designato Autistici/Inventati come organizzazione terroristica globale, definendolo un gruppo estremista con sede in Italia che costruisce e gestisce l’infrastruttura digitale per cellule violente di Antifa e altri militanti di estrema sinistra in tutto il mondo, un gruppo di hacker radicali e sviluppatori tecnologici che fornisce una gamma completa di servizi […] a gruppi marxisti, anarchici e di estrema sinistra negli Stati Uniti, in Europa e altrove. Insomma, è un po’ lo stesso approccio adottato dalla Russia con Telegram: punire la piattaforma e non i singoli responsabili che la utilizzano.

In termini numerici, il collettivo ha fin qui gestito circa 16.000 caselle email, 1.500 siti web, 5.500 mailing list e 10.000 blog. Il comunicato statunitense fa riferimento al coinvolgimento in operazioni di sabotaggio e nell’organizzazione di attività violente e criminali. Tutte le accuse sono state respinte dai membri di A/I.

A/I respinge integralmente la qualificazione statunitense. Il collettivo si descrive come composto da persone volontarie e attiviste digitali e rivendica la fornitura di strumenti di autodifesa digitale per attivist*, persone singole, gruppi e associazioni.

Fonte: Keep the Internet free

Pubblicato il 7 set 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
7 set 2026
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