Autistici/Inventati chiude dopo le accuse degli Stati Uniti

Dopo un quarto di secolo di attività e di attivismo, il collettivo italiano Autistici/Inventati ha annunciato la chiusura. Lo ha fatto con un comunicato che è una dichiarazione d’intenti già nel titolo, coerente con quella che è da sempre la sua filosofia: Restare Umani , nonostante l’addio. La decisione è giunta una decina di giorni circa dopo che gli Stati Uniti hanno incluso la realtà nell’elenco delle organizzazioni terroristiche mondiali meritevoli di sanzioni.

In questo clima, continuare a offrire i nostri servizi è solo un pericolo in più per le nostre utenti, e per tutte le persone che fanno parte delle nostre comunità.

Autistici/Inventati chiude dopo le sanzioni USA

Il dominio autistici.org è già stato chiuso. È prevista a breve la sospensione di tutti i servizi forniti gratuitamente, inclusa la piattaforma Noblogs.org. Oltre a questa figurano indirizzi email, siti web e newsletter.

Non possiamo accettare uno scontro o prestarci a strumentalizzazioni che mettano in pericolo le loro vite, le vite dei loro cari, lasciandole alla mercé di autocrati, fascisti e agenzie che agiscono per vie extra-legali. La concreta possibilità di poter essere la causa di conseguenze penali o finanziarie per qualcuno che ci è vicino, o che anche solo interagisce con noi non ci permette altre scelte.

Sulla vicenda, nei giorni scorsi si è pronunciata anche Banca Etica, con un comunicato in cui sottolinea che il conto di A/I è attivo dal 2018 e ha sempre registrato un’operatività regolare, senza destare motivi di attenzione sotto il profilo dell’antiriciclaggio . Per il momento non si registrano interventi né dichiarazioni da parte delle istituzioni.

L’accusa degli Stati Uniti al collettivo A/I

Il Dipartimento di Stato USA, in collaborazione con il Dipartimento del Tesoro, ha designato Autistici/Inventati come organizzazione terroristica globale, definendolo un gruppo estremista con sede in Italia che costruisce e gestisce l’infrastruttura digitale per cellule violente di Antifa e altri militanti di estrema sinistra in tutto il mondo , un gruppo di hacker radicali e sviluppatori tecnologici che fornisce una gamma completa di servizi […] a gruppi marxisti, anarchici e di estrema sinistra negli Stati Uniti, in Europa e altrove . Insomma, è un po’ lo stesso approccio adottato dalla Russia con Telegram: punire la piattaforma e non i singoli responsabili che la utilizzano.

In termini numerici, il collettivo ha fin qui gestito circa 16.000 caselle email, 1.500 siti web, 5.500 mailing list e 10.000 blog. Il comunicato statunitense fa riferimento al coinvolgimento in operazioni di sabotaggio e nell’organizzazione di attività violente e criminali. Tutte le accuse sono state respinte dai membri di A/I.