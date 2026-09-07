Claude Fable 5.1: un prompt per capire cosa lo rende diverso

La maggior parte delle persone testa un nuovo modello di intelligenza artificiale facendogli una domanda difficile. È comprensibile, si vuole vedere se risponde meglio del predecessore. Ma per Claude Fable 5.1 di Anthropic, la domanda difficile è il test sbagliato. Non perché non sappia rispondere, ma perché è progettato per fare qualcosa di diverso.

Fable 5.1 è il modello più recente di Anthropic, costruito per il lavoro autonomo su compiti complessi che richiedono un ragionamento prolungato. Può pianificare, usare strumenti, verificare i propri progressi e continuare a lavorare attraverso i problemi con meno supervisione. Con una finestra di contesto da un milione di token, può gestire interi codebase, documenti lunghi e progetti di ricerca. Il punto è che Fable 5.1 è progettato per ricevere un progetto, non un prompt.

Claude Fable 5.1, il prompt che mostra cosa sa fare davvero

Se si vuole capire cosa Claude Fable 5.1 sappia fare di diverso, non serve chiedergli qualcosa di nuovo. Serve dargli qualcosa di proprio, qualcosa che si è già iniziato, e vedere cosa ne fa.

Esempio di prompt: Sto lavorando a [descrivere un progetto reale su cui stai lavorando, nel dettaglio]. Ecco il mio approccio attuale: [incollare il codice, schema o piano]. Dimmi cosa c’è di sbagliato nel mio ragionamento, cosa non sto considerando, poi riprogetta o ristruttura l’intero lavoro, ma spiega il tuo ragionamento punto per punto, in modo che io possa imparare dal processo.

Il prompt sembra semplice. In realtà nasconde diversi compiti distinti che mettono alla prova esattamente le capacità per cui Fable 5.1 è stato progettato.

Il primo compito è comprendere il progetto e l’approccio già adottato. Il secondo è identificare i punti deboli, che chi lavora al progetto potrebbe non aver notato, cosa che richiede non solo competenza tecnica, ma anche la capacità di distinguere tra dettagli irrilevanti e problemi strutturali.

Poi arriva la parte più difficile, ovvero decidere quali problemi contano davvero e da dove iniziare a intervenire. Un modello mediocre potrebbe facilmente trovare ogni difetto immaginabile e produrre un elenco enorme di suggerimenti senza migliorare concretamente il progetto. Una risposta utile richiede giudizio, quindi quali decisioni devono restare, quali devono cambiare e cosa quelle modifiche influenzeranno altrove.

Infine, il modello deve riprogettare il lavoro tenendo traccia di tutte quelle decisioni interconnesse. Un compito dove la finestra di contesto da un milione di token e la capacità di ragionamento prolungato fanno la differenza concreta.

L’ultima istruzione è quella che trasforma l’esercizio da una revisione passiva in un’opportunità di apprendimento. Non si ottiene solo un progetto migliore, si capisce perché è migliore.

Perché serve un progetto vero, non un esercizio inventato

La tentazione di testare Fable 5.1 con un progetto fittizio è comprensibile, si risparmia tempo e non si rischia di sentirsi giudicati dal proprio chatbot. Ma il valore del test sta proprio nel fatto che si conosce già il materiale.

Un progetto fittizio non permette di valutare se la critica del modello è davvero perspicace o soltanto convincente. Un progetto su cui si sta lavorando da settimane sì, perché si conoscono le decisioni prese, le ragioni dietro di esse e i compromessi accettati. Se Fable 5.1 identifica un problema di cui si sapeva l’esistenza, ma non ancora affrontato, è un buon segno. Se ne trova uno che era sfuggito, è un ottimo segno.

E più il progetto è disordinato, più il test è significativo. Un documento perfettamente scritto dà al modello un lavoro relativamente facile. I progetti reali contengono supposizioni non dichiarate, idee a cui ci si è affezionati e decisioni che avevano senso tre settimane fa, ma non ne hanno più. È esattamente ciò che si vuole che Fable 5.1 trovi.

Cosa dare al modello

Non serve essere programmatori. Il prompt funziona con qualsiasi tipo di progetto in cui si sono già prese decisioni e non si è sicuri che siano quelle giuste.

Si può dare a Fable 5.1 il codice di un’applicazione in sviluppo, un piano aziendale su cui si sta lavorando, la struttura di un romanzo che non funziona, un progetto di ricerca, una presentazione, un piano di ristrutturazione della casa, qualsiasi lavoro in corso che contenga le proprie scelte e i propri dubbi.

L’elemento chiave è dare esplicitamente al modello il permesso di dire che si sta sbagliando. Una delle cose meno utili che un assistente di intelligenza artificiale possa fare è prendere una premessa sbagliata e aiutare con entusiasmo a realizzarla. Questo prompt chiede a Fable 5.1 di interrogare la premessa prima di ricostruire il progetto.

Cosa aspettarsi dalla risposta

Una delle caratteristiche più apprezzabili di Claude, e Fable 5.1 la mantiene, è che non procede automaticamente con le modifiche come tendono a fare altri chatbot. Mette in discussione le supposizioni, propone di cambiare la struttura per maggiore chiarezza e segnala i problemi prima di intervenire.

Quando la critica è completa, la seconda parte del prompt chiede di riprogettare l’intero lavoro. A quel punto si può scegliere, se lasciare che il modello proceda con le modifiche oppure, soprattutto per lavori creativi come testi, presentazioni o piani, chiedere prima un elenco delle modifiche suggerite con le motivazioni, e decidere poi cosa accettare e cosa no.

Non si sarà d’accordo con tutto. Ed è esattamente il punto, l’AI è un partner che offre una prospettiva esterna, non un’autorità che ha sempre ragione. Il valore sta nel confronto, non nella delega.

Dare a Fable 5.1 un progetto già iniziato anziché una pagina bianca ribalta il modo in cui la maggior parte delle persone usa l’intelligenza artificiale. Non si chiede al modello di creare qualcosa dal nulla, gli si chiede di guardare ciò che è stato fatto e di dire cosa è sfuggito. È un uso dell’AI che richiede fiducia nella propria capacità di valutare la critica.