Auto Tesla, in arrivo la ricarica wireless sui Robotaxi?

La ricarica wireless per le auto elettriche è un ambito di ricerca che continua ad attirare l’attenzione della comunità scientifica e delle case automobilistiche. Nonostante i promettenti esperimenti condotti, come quelli di Vinci Autoroute negli Stati Uniti, che prevedono l’elettrificazione di porzioni di corsie ad alta velocità per consentire la ricarica delle batterie durante la marcia, questa tecnologia è ancora lontana dall’essere operativa su larga scala.

Inoltre, anche in caso di risultati conclusivi, tale soluzione sarà inizialmente riservata esclusivamente ai veicoli pesanti elettrici, limitandone l’applicabilità nel settore delle auto private.

Vantaggi e svantaggi della ricarica wireless per gli utenti privati

Per gli utenti privati, la ricarica wireless presenta alcuni aspetti meno interessanti dal punto di vista pratico. L’utilizzo di un cavo di ricarica tradizionale risulta, infatti, più semplice ed efficiente dal punto di vista energetico. Tuttavia, nel caso di flotte di auto autonome, la ricarica wireless potrebbe offrire notevoli vantaggi, rappresentando una vera e propria svolta per gli operatori del settore.

Ricarica wireless per le auto Tesla: i brevetti confermano lo sviluppo

Tesla, uno dei principali attori nel settore delle auto elettriche, sta investendo significative risorse nello sviluppo della tecnologia di ricarica wireless. L’azienda, infatti, ha recentemente presentato quattro domande di brevetto relative a questo ambito, concentrandosi sulla gestione dell’elettronica di potenza all’interno del sistema, con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza energetica.

La soluzione proposta da Tesla si concretizzerebbe in una sorta di tappeto di ricarica, sul quale i veicoli potrebbero ricaricare le proprie batterie per induzione.

Possibili applicazioni… su Robotaxi?

Sebbene Tesla non abbia menzionato alcun modello del suo catalogo potenzialmente compatibile con questa tecnologia, il Robotaxi ci sembra il candidato ideale. In ogni caso, lo sapremo molto presto, visto che l’azienda presenterà ufficialmente il suo taxi autonomo ai Warner Bros. Studios il 10 ottobre 2024.

Questo evento, infatti, potrebbe fornire importanti indicazioni sulle prospettive future della ricarica wireless per i veicoli elettrici e sulle possibili applicazioni di questa tecnologia nel settore della mobilità sostenibile.