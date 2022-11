Autocompilazione dei form e password: perché è così pericolosa?

L’autocompilazione dei form è una funzione ormai integrata in pressoché qualunque browser sul mercato.

Si tratta di un modo per risparmiare tempo quando viene richiesto di compilare moduli di iscrizione o simili e, proprio per questo motivo, il suo utilizzo è molto diffuso. Ciò però non significa che tale funzionalità sia sicura anzi, si tratta senza ombra di dubbio di un vero e proprio pericolo per la sicurezza.

I dati salvati all’interno del browser infatti, possono essere facile preda dei criminali informatici. Attraverso estensioni malevole o malware infatti, gli stessi possono accedere ai file salvati dall’autocompilazione dei form e sfruttarli a proprio piacimento.

Che si tratti dei dati di acceso ai social, alla casella di posta elettronica o a quelli di altre piattaforme online, è un gran bel problema.

Come evitare i rischi legati all’autocompilazione form senza compilare a mano i moduli

In realtà esiste un modo per poter evitare i rischi di questa funzione ma non dover compilare a mano i form ogni volta.

NordPass è un password manager, ovvero uno strumento nato per gestire a 360 gradi le parole d’accesso, ma è anche in grado di proporre un proprio sistema di autocompilazione, con un sistema di protezione digitale che rende tali informazioni inaccessibili all’esterno.

Non solo: attraverso il proprio account di questo servizio, è possibile gestire tali dati anche su più dispositivi, rendendo ancora più rapida e semplice la compilazione di moduli e form di ogni tipo. Di fatto, che si parli di password o di numeri di carte di credito, questo sistema offre la massima sicurezza.

D’altro canto NordPass è uno strumento sviluppato dagli stessi autori di NordVPN, una delle VPN più apprezzate a livello mondiale.

Quanto costa NordPass? Innanzi tutto va detto che questo servizio è disponibile, a titolo di prova gratuita, per i primi 30 giorni. Dopo questa fase di test, è possibile ottenere tale password manager per soli 1,69 euro al mese grazie allo sconto del 43%.

