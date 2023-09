Avast Business Antivirus: massima sicurezza per la tua azienda

Proteggi la tua azienda da ransomware e minacce informatiche avanzate in tempo reale grazie a una soluzione proattiva in grado di soddisfare le tue esigenze aziendali. Attiva subito Avast Business Antivirus! Qui trovi diverse opzioni in base alle tue esigenze e a quelle dei tuoi collaboratori, tutte in offerta speciale.

Comunque, grazie alla sua app multidispositivo, hai un sistema di sicurezza attivo sia per chi utilizza Windows, Windows Server che per chi utilizza Mac. In pratica c’è una soluzione adatta ad ogni esigenza con Avast. Vediamo insieme quali sono le proposte principali che puoi attivare in base alle funzionalità incluse che possono essere utili alla tua attività.

Avast Business Antivirus: 3 soluzioni super efficaci in offerta

Avast Business Antivirus offre 3 soluzioni integrate e multidispositivo per la protezione e la sicurezza della tua azienda dove sei tu a decidere il numero di dispositivi includere al momento dell’acquisto:

Essential Business Security a partire da 28,26 euro, anziché 35,33 euro l’anno: Piattaforma di Gestione Online, Protezione Antivirus, Protezione Ransomware, Protezione Dati, Supporto IT h24 5 giorni su 7, Protezione Identità; Premium Business Security a partire da 35,90 euro, anziché 44,88 euro l’anno: Piattaforma di Gestione Online, Protezione Antivirus, Protezione Ransomware, Protezione Dati, Supporto IT h24 5 giorni su 7, Protezione Identità, VPN Illimitata, Protezione USB; Ultimate Business Security a partire da43,54 euro, anziché 54,43 euro l’anno: Piattaforma di Gestione Online, Protezione Antivirus, Protezione Ransomware, Protezione Dati, Supporto IT h24 5 giorni su 7, Protezione Identità, VPN Illimitata, Protezione USB, Gestione Patch.

Tutte le funzionalità spiegate nei dettagli

Vediamo ora tutte le funzionalità di Avast Business Antivirus spiegate nei dettagli:

Piattaforma di gestione online permette di configurare facilmente la protezione dei dispositivi, gestire gli abbonamenti, monitorare e aggiungere dispositivi da un’unica posizione, in qualsiasi momento e ovunque.

permette di configurare facilmente la protezione dei dispositivi, gestire gli abbonamenti, monitorare e aggiungere dispositivi da un’unica posizione, in qualsiasi momento e ovunque. Protezione antivirus protegge PC, Mac e server Windows da virus e malware con un antivirus che ha conseguito numerosi riconoscimenti.

protegge PC, Mac e server Windows da virus e malware con un antivirus che ha conseguito numerosi riconoscimenti. Protezione ransomware neutralizza tutte le minacce che bloccano l’accesso a file e dispositivi.

neutralizza tutte le minacce che bloccano l’accesso a file e dispositivi. Protezione dati assicura la protezione dal furto di dati personali, aziendali e clienti.

assicura la protezione dal furto di dati personali, aziendali e clienti. Supporto IT 24 ore su 24, 5 giorni su 7 con tecnici altamente specializzati, disponibili per assistenza all’azienda e a tutto il suo personale tramite email, chat o telefono.

24 ore su 24, 5 giorni su 7 con tecnici altamente specializzati, disponibili per assistenza all’azienda e a tutto il suo personale tramite email, chat o telefono. Protezione Identità con Protezione password e Protezione Webcam, per salvaguardare l’identità online del personale dell’azienda.

con Protezione password e Protezione Webcam, per salvaguardare l’identità online del personale dell’azienda. VPN Illimitata che cripta i dati aziendali e assicura la massima riservatezza durante la navigazione proteggendo le connessioni Internet utilizzate dal personale, anche sulle reti Wi-Fi pubbliche.

che cripta i dati aziendali e assicura la massima riservatezza durante la navigazione proteggendo le connessioni Internet utilizzate dal personale, anche sulle reti Wi-Fi pubbliche. Protezione USB impedisce al personale aziendale di utilizzare dispositivi di archiviazione rimovibili non autorizzati, come unità flash, unità esterne, schede di memoria e altro. Blocca, controlla e monitora le porte USB per bloccare furti di dati, perdite di dati e infezioni malware.

impedisce al personale aziendale di utilizzare dispositivi di archiviazione rimovibili non autorizzati, come unità flash, unità esterne, schede di memoria e altro. Blocca, controlla e monitora le porte USB per bloccare furti di dati, perdite di dati e infezioni malware. Gestione patch corregge automaticamente le vulnerabilità di software e applicazioni di terze parti soggette ad attacchi informatici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.