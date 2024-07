Mantenere il PC in forma smagliante è diventato più facile con Avast Cleanup Premium. Si tratta dello strumento più completo e potente per “fare pulizia” digitale, recuperare spazio di archiviazione e massimizzare le prestazioni del vostro hardware. Insomma, con questo magico tool informatico, è come avere uno specialista pronto a dare il meglio ad ogni avvio del PC. La buona notizia? Potete provarlo gratuitamente per 30 giorni.

Avast Cleanup Premium: provalo gratuitamente per 30 giorni e risparmia

Non solo potete dare una chance ad Avast Cleanup Premium senza sborsare un centesimo, ma grazie alla promozione in corso, otterrete lo sconto fino al 53% sull’abbonamento annuale, sempre senza vincoli. Solo 32,49 euro per un anno di protezione su un solo PC Windows. E se avete più dispositivi, come Mac e Android, la versione per 10 device a soli 34,99 euro è sicuramente la scelta migliore.

Attivare una delle offerte è semplice: basta visitare il sito ufficiale di Avast e in pochi passaggi attivare il piano desiderato. Se avete dubbi, nessun problema: la garanzia di rimborso di 30 giorni vi permette di testare a fondo il prodotto.

Questo strumento multi-livello non si limita a eliminare file inutili: controlla i programmi che si avviano automaticamente, gestisce i processi in background e “ripulisce” la memoria di archiviazione eliminando bloatware e altre minacce. Inoltre, migliora le prestazioni del browser, pulisce i registri e risolve automaticamente eventuali problemi di performance. Più spazio libero e più velocità.

Come dicevamo, on l’offerta in corso, potete ottenere Avast Cleanup Premium con lo sconto del 53%. Ma prima, potrete provalo gratuitamente per 30 giorni. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per far diventare il vostro PC una macchina performante degna di un’auto da corsa.