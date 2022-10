Ransomware: Avast pubblica il decryptor per Hades

Avast accende oggi una speranza per le vittime del ransomware Hades e delle sue varianti (note come MafiaWare666, Jcrypt, RIP Lmao e BrutusCrypt). La software house ha infatti pubblicato il decryptor che permette di recuperare e ripristinare i file sottoposti a blocco dal codice maligno. L’utility è disponibile per il download e l’utilizzo gratuito.

Hades (e le sue varianti): il decryptor di Avast

È stato possibile confezionare l’applicativo grazie a una falla scoperta nello schema di crittografia impiegato dai cybercriminali. Lo sviluppatore sottolinea come, in ogni caso, ulteriori e più recenti versioni del malware non ancora identificate potrebbero renderne vana l’azione.

A differenza di altri ransomware che prendono di mira i network delle grandi società e dei gruppi industriali, Hades e le sue varianti si sono fin qui concentrati soprattutto sugli utenti privati. Lo testimoniano le cifre chieste per il pagamento del riscatto, solitamente da 50 a 300 dollari circa, anche se in alcuni casi si è arrivati a diverse migliaia di dollari. Il modus operandi è sempre lo stesso: prima l’infezione, poi la comparsa di un avviso come quello seguente che invita a mettere mano al portafogli e a spedire la somma sotto forma di criptovaluta.

La guida per l’utilizzo del decryptor è consultabile sul sito ufficiale dello sviluppatore. La procedura, spiegata passo dopo passo, è alla portata di tutti e non richiede alcuna particolare competenza tecnica.

Ricordiamo che Avast è oggetto di un’acquisizione appena finalizzata da NortonLifeLock. Dall’operazione sta per nascere un colosso dell’ambito antivirus. Tra le soluzioni proposte dalla software house citiamo Avast Premium Security (oggi in sconto di 44 euro) che include tutto quanto necessario per proteggere computer, dispositivi mobile e dati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.