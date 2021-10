Avast Small Office Protection: sconto 30% per PMI

Axast sviluppa diverse soluzioni per la sicurezza dei dispositivi aziendali. Small Office Protection è indicata principalmente per le PMI che cercano una protezione completa per computer, notebook, smartphone e tablet. La software house di Praga propone l'abbonamento annuale per dieci dispositivi al costo di 90,99 euro (IVA esclusa).

Avast Small Office Protection: sconto del 30%

Avast Small Office Protection è una soluzione completa per Windows, macOS, Android e iOS. Non è necessaria alcuna esperienza IT, in quanto la sua installazione è molto semplice e l'utilizzo non richiede attività di gestione o manutenzione. Il numero maggiore di funzionalità è disponibile per il sistema operativo Microsoft. Il componente principale è ovviamente l'antivirus che rileva ogni tipo di minaccia (ransomware incluso) in tempo reale.

Il software blocca gli attacchi remoti tramite exploit Remote Desktop Protocol (RDP), verifica la sicurezza dei siti, controlla le email in entrata e uscita, esamina i file scaricati o allegati alle email, rileva e corregge eventuali vulnerabilità della rete WiFi. Sono inoltre presenti un firewall, la protezione per la webcam, il tool per la cancellazione sicura dei file e l'aggiornamento delle applicazioni installate sul dispositivo.

Su Android è disponibile un archivio cifrato per le foto, il blocco delle app tramite PIN, sequenza o impronta digitale, la cancellazione remota dei dati e una VPN. Quest'ultima è presente anche su iOS. L'abbonamento per un anno e 10 dispositivi costa 90,99 euro (IVA esclusa), invece di 129,99 euro (sconto del 30%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal o bonifico. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.