 Avast Ultimate: antivirus completo in sconto del 70%
Ultimate è il piano definitivo di Avast: include tantissimi strumenti per la protezione e la privacy online. E ora è in sconto del 70%.
Per proteggere la propria attività online oggi bisogna necessariamente affidarsi a soluzioni complete, capaci di unire difesa da virus e tutela della privacy. Va in questa direzione l’offerta di Avast Ultimate, il pacchetto all-in-one che combina antivirus, VPN e altri strumenti avanzati di sicurezza.

Grazie alla promozione attiva, il bundle è proposto con uno sconto del 70%. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa include Avast Ultimate.

Vai all’offerta di Avast

Tutti i servizi inclusi in Avast Ultimate

Scegliendo la versione pensata per fino a 10 dispositivi, il costo annuale scende a 38,99 euro, con la tranquillità di una garanzia di rimborso di 30 giorni e senza obblighi di rinnovo. L’attivazione avviene direttamente dal sito ufficiale di Avast, dove è possibile approfittare subito dell’offerta.

All’interno del pacchetto troviamo l’antivirus e l’antimalware di Avast, che operano in tempo reale per bloccare virus, minacce informatiche e file dannosi. A questo si affiancano strumenti dedicati alla protezione da phishing e ransomware, oltre all’Assistente Avast, utile per riconoscere e prevenire tentativi di truffa online.

Non manca SecureLine VPN, il servizio che consente di navigare in modo anonimo grazie alla crittografia dei dati e di superare eventuali restrizioni geografiche. La suite comprende anche Cleanup Premium, pensato per migliorare le prestazioni del computer eliminando elementi superflui, e AntiTrack, che aiuta a difendere l’identità digitale. In che modo? Riducendo il tracciamento online.

Con lo sconto del 70%, Avast Ultimate diventa una soluzione completa e conveniente, utilizzabile su Windows, macOS, Android e iOS, per proteggere fino a dieci dispositivi con un unico abbonamento.

Vai all’offerta di Avast

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 gen 2026

