Avast Ultimate: antivirus completo in sconto del 70%

Per proteggere la propria attività online oggi bisogna necessariamente affidarsi a soluzioni complete, capaci di unire difesa da virus e tutela della privacy. Va in questa direzione l’offerta di Avast Ultimate, il pacchetto all-in-one che combina antivirus, VPN e altri strumenti avanzati di sicurezza.
Grazie alla promozione attiva, il bundle è proposto con uno sconto del 70%. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa include Avast Ultimate.
Tutti i servizi inclusi in Avast Ultimate
Scegliendo la versione pensata per fino a 10 dispositivi, il costo annuale scende a 38,99 euro, con la tranquillità di una garanzia di rimborso di 30 giorni e senza obblighi di rinnovo. L’attivazione avviene direttamente dal sito ufficiale di Avast, dove è possibile approfittare subito dell’offerta.
All’interno del pacchetto troviamo l’antivirus e l’antimalware di Avast, che operano in tempo reale per bloccare virus, minacce informatiche e file dannosi. A questo si affiancano strumenti dedicati alla protezione da phishing e ransomware, oltre all’Assistente Avast, utile per riconoscere e prevenire tentativi di truffa online.
Non manca SecureLine VPN, il servizio che consente di navigare in modo anonimo grazie alla crittografia dei dati e di superare eventuali restrizioni geografiche. La suite comprende anche Cleanup Premium, pensato per migliorare le prestazioni del computer eliminando elementi superflui, e AntiTrack, che aiuta a difendere l’identità digitale. In che modo? Riducendo il tracciamento online.
Con lo sconto del 70%, Avast Ultimate diventa una soluzione completa e conveniente, utilizzabile su Windows, macOS, Android e iOS, per proteggere fino a dieci dispositivi con un unico abbonamento.