Avira Antivirus Pro: risparmio di 35 euro per due anni

Avira (azienda tedesca acquisita da NortonLifeLock a gennaio) offre uno dei migliori antivirus gratuiti sul mercato. Per accedere ad un numero maggiore di funzionalità è possibile acquistare la versione Pro. Grazie alla promozione attualmente in corso, gli utenti possono risparmiare 34,85 euro sull'abbonamento biennale. Ci sono anche sconti per gli abbonamenti annuale e triennale.

Avira Antivirus Pro: 59,95 euro per due anni

Avira Antivirus Pro permette di accedere facilmente a tutte le funzionalità attraverso un'interfaccia molto semplice e intuitiva. Il software può rilevare ogni tipo di minaccia in tempo reale, inclusi i sempre più diffusi ransomware. Grazie alla tecnologia di machine learning, Antivirus Pro individua le minacce più recenti e aggiorna la protezione su tutti i dispositivi sfruttando il cloud.

Ovviamente è possibile effettuare la scansione “on demand" del computer e dei dispositivi rimovibili USB. L'antivirus identifica le applicazioni potenzialmente indesiderate, scansiona gli allegati email, rileva malware nei file scaricati e nei torrent, blocca l'accesso a siti di phishing. L'estensione Avira Browser Safety per Chrome, Firefox e Opera blocca banner e tracker.

Un altro vantaggio della versione Pro è rappresentato dal servizio clienti gratuito e illimitato via email. L'abbonamento per due anni e un dispositivo (PC o Mac) costa 59,95 euro, invece di 94,80 euro (sconto di 34,85 euro). Un risparmio importante si ottiene anche con gli abbonamenti annuali e triennali per uno, tre o cinque dispositivi. I metodi di pagamento sono carta di credito, PayPal e addebito diretto SEPA. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.