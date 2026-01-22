 Avvia il tuo sito oggi con poco più di 2€ al mese e 3 mesi gratis grazie a Hostinger
Basta rimandare! Avvia il tuo sito web oggi stesso con poco più 2€ e 3 mesi gratis grazie alla nuova offerta speciale di Hostinger.
Informatica Cloud & Hosting
Basta rimandare sempre! Inizia il tuo sogno. Avvia il tuo sito oggi stesso con poco più di 2 euro al mese e 3 mesi gratis. Grazie all’offerta di Hostinger hai la possibilità di creare il tuo sito web da zero senza fatica e velocemente senza essere un professionista. Le tantissime funzionalità, incluse quelle con intelligenza artificiale, ti guideranno passo passo per scalare la classifica nei risultati di ricerca.

Crea il tuo sito senza spendere una fortuna

Scegli tra tantissimi pacchetti ricchi di strumenti integrati, servizi e funzionalità bonus in base alle tue necessità e a ciò che vuoi realizzare. Prima di tutto però trova un dominio. Costa pochissimo, a partire da soli 0,01 centesimi il primo anno. Ricordati sempre che la prima impressione è quella che conta online. Quindi lasciati ispirare affinché la tua sia perfetta con il nome di dominio ideale. E con questa soluzione è tutto ancora più facile e immediato.

Con Hostinger fai tutto in modo logico. Parti dall’idea e continua fino al lancio online. Dall’inizio alla fine è tutto facile e veloce. Realizzare il tuo sito web è un “gioco da ragazzi” con gli strumenti inclusi. E grazie all’intelligenza artificiale devi solo descrivere la tua idea. AI Website Builder crea il layout, le immagini e il testo. L’editor drag and drop ti permette di personalizzarlo come preferisci.

Negozio online o blog non importa: con Hostinger sei online in pochi istanti

Hostinger è la soluzione perfetta per lanciare online il tuo sito web online in pochi istanti che sia un negozio online o un blog. Crea il tuo sito oggi stesso con poco più di 2 euro al mese e 3 mesi gratis. L’offerta attiva in questo momento è limitata. Quindi prima la prendi e meglio è. Se aspetti ancora un po’ poi potrebbe essere troppo tardi.

Scegli tra 3 piani pensati per chi vuole realizzare il suo sito web in base alle esigenze della propria attività.

  • Premium a soli 2,49 euro al mese, anziché 12,19 euro, include:
    • 3 mesi gratis;
    • creazione fino a 3 siti web;
    • 20 GB di memoria per i file SSD;
    • 2 caselle di posta elettronica per sito web;
    • dominio gratuito per 1 anno.
  • Business a soli 2,99 euro al mese, anziché 14,99 euro, include:
    • 3 mesi gratis;
    • creazione fino a 50 siti web;
    • 5 app web Nodes.js gestite;
    • 50 GB di spazio di archiviazione NVMe;
    • 5 caselle di posta elettronica per sito web;
    • creazione di un sito e-commerce con AI;
    • agente AI per WordPress;
    • creazione siti WordPress pronti all’uso in pochi minuti con AI.
  • Cloud Startup a soli 6,99 euro al mese, anziché 25,99 euro, include:
    • creazione fino a 100 siti web;
    • 10 app web Nodes.js gestite;
    • 100 GB di spazio di archiviazione NVMe;
    • 10 caselle di posta elettronica per sito web;
    • assistenza prioritaria 24/7;
    • maggiore controllo e stabilità con indirizzo IP dedicato;
    • 4GB di RAM per prestazioni fluide.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Osvaldo Lasperini
22 gen 2026
