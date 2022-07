L'avviso di Microsoft: attenzione ai malware su Android

Microsoft 365 Defender, attraverso una dichiarazione ufficiale, ha messo in guardia gli utenti Android rispetto ad alcune vulnerabilità di tale sistema operativo.

In tal senso, il portale gestito dal colosso di Redmond, si è dimostrato alquanto preoccupato per i potenziali rischi legati ai malware, ricordando ai consumatori alcune buone abitudini da seguire.

Prima fra tutte, la verifica per quanto concerne l’affidabilità di un’app prima del download della stessa. Ciò avviene non solo attraverso numeri e tenore dei commenti che, di fatto, sono una metrica solo in parte efficace.

Il consiglio è di porre l’attenzione sulle certificazioni Google e di diffidare di app dedicate a fotoritocco e gaming, visto che sono alcune tra le categorie più prese di mira dagli hacker.

Anche se di aspetto professionale infatti, app e siti Web possono in realtà essere delle vere e proprie trappole. L’utilizzo di un buon antivirus può essere il primo passo per considerarsi relativamente sicuri.

Preoccupazioni e consigli di Microsoft per gli utenti Android

I virus che stanno preoccupando così tanto Microsoft 365 Defender sono quelli basati su Wireless Application Protocol (APL). I malware così creati infatti, sono in grado di nascondersi più efficacemente rispetto agli altri. Di fatto, questi possono nascondersi dentro un’app per poi sfruttare le autorizzazioni concessi.

Ma quali sono i rischi concreti per le vittime?

Chiunque scarichi un’app con questo tipo di intruso, concede libero accesso al proprio smartphone. Da qui, l’hacker può sottoscrivere abbonamenti digitali, bloccare SMS e avere pieno accesso alle app installate.

Prevenire rischi di questo tipo però, è possibile grazie a un antivirus adeguato come Norton 360 Standard. D’altro canto, il nome di questa azienda è una vera e propria garanzia nel settore.

La suite in questione offre ampie garanzie a livello di sicurezza, tanto su computer quanto su smartphone Android o iPhone. Alla classica rilevazione ed eliminazione dei virus infatti, questo pacchetto unisce una VPN, un password manager e tante altre soluzioni per la sicurezza multipiattaforma.

Grazie all’attuale sconto del 60% poi, è possibile ottenere Norton 360 Standard per soli 29,99 euro all’anno.

