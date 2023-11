AWS svela un thin client con Fire TV Cube

AWS ha svelato un dispositivo che permette di accedere ai desktop virtuali sul cloud. Il nuovo Amazon WorkSpaces Thin Client è una versione modificata del noto Fire TV Cube che milioni di utenti sfruttano per lo streaming multimediale. L’annuncio arriva a poche ore dall’inizio della conferenza AWS re:Invent di Las Vegas.

Un Fire TV Cube per le aziende

Molte aziende utilizzano i cosiddetti “thin client”, ovvero computer con una dotazione hardware minima, per accedere ai desktop virtuali sul cloud. Questa soluzione permette di ridurre i costi e di avere una maggiore sicurezza. AWS ha adattato un dispositivo consumer, il Fire TV Cube, per offrire un prodotto enterprise. L’azienda di Seattle ha solo sviluppato la parte software, in quanto era già disponibile l’hardware necessario.

Il WorkSpaces Thin Client conserva quindi tutte le porte e le connessioni wireless del Fire TV Cube: ingresso e uscita HDMI, RJ45 (Ethernet), USB Type-A, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.0. Invece di collegarlo alla TV viene collegato a monitor, mouse, tastiera, webcam, cuffie, microfoni e altre periferiche USB.

Il dispositivo integra un processore octa core con frequenza massima di 2,2 GHz e 2 GB di RAM, ma non c’è storage (16 GB nel Fire TV Cube). Ciò evita l’installazione locale di software infetti che possono essere utilizzati per rubare i dati aziendali. I dipendenti possono usare il WorkSpaces Thin Client per accedere ai servizi AWS, tra cui Amazon WorkSpaces, Amazon WorkSpaces Web e Amazon AppStream.

Gli amministratori IT possono configurare policy, permessi e controlli degli accessi, così come le app da utilizzare. Il dispositivo costa 195 dollari e può essere acquistato tramite Amazon Business, il marketplace B2B (business-to-business).

