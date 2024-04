Axerve: con POS Easy risparmi il 50% sulle commissioni

Lo sai che Axerve nasce con l’obiettivo di offrire diverse soluzioni per gli utenti che sono alla ricerca di un POS da utilizzare nella propria realtà commerciale. Tra le diverse proposte attualmente disponibili, non passa inosservata l’offerta POS Easy a commissioni che si contraddistingue infatti per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Scopriamo insieme maggiori dettagli!

Oltre ad essere pensate per consentire agli utenti di avere a disposizione un terminale semplice e versatile da utilizzare, il POS Axerve consente di far crescere il proprio business con il cashback. Axerve infatti rimborsa il 50% delle commissioni relative alle transazioni effettuate tramite il terminale al fine di consentire di risparmiare sui costi.

Nello specifico, oggi POS Easy a commissioni offre commissioni fisse all’1% e rimborso delle commissioni tramite cashback pari al 50%. Per quanto riguarda l’attivazione del servizio viene richiesta solamente un’imposta di bollo pari a 16 euro. Il costo del terminale, invece, è di 100 euro + IVA.

Axerve: risparmia sulle commissioni con il cashback

Axerve ti dà l’opportunità di risparmiare sulle commissioni restituendo il 50% dei costi sostenuti. Un modo, dunque, per gestire al meglio il denaro e dare più stile al tuo business con il POS Android PAX A920 Pro che si contraddistingue grazie al suo design moderno ed elegante.

Non perdere altro tempo perché oggi hai un’occasione unica che ti consente di usufruire di un’offerta pensata per semplificare la gestione della tua attività: richiedi subito POS Easy e usufruisci di tutti i servizi inclusi. Tra questi, citiamo la possibilità di avere accredito su qualsiasi conto corrente, una SIM 4G con traffico dati incluso, assistenza tecnica disponibile 7 giorni su 7 e nessun vincolo di permanenza.

Accedendo alla pagina web dedicata puoi iniziare ad effettuare la richiesta dell’offerta Easy a commissioni scegliendo la tua categoria: ad esempio, tra libero professionista o ditta individuale, società o B&b occasionali e persona fisica.