Axerve POS Easy, per te 50% di cashback sulle commissioni

Scegliendo Axerve hai a disposizione POS economici ma, sopratutto, efficienti. Non a caso, infatti, parliamo di una realtà che punta ad offrire dispositivi dedicati alla gestione dei pagamenti dei clienti con carta. Oggi Axerve offre diversi POS che si contraddistinguono grazie ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. Vuoi consentire ai tuoi clienti di effettuare pagamenti con carta in modo sicuro e veloce? Sei nel posto giusto, oggi parliamo di Axerve e di tutti i vantaggi messi a disposizione degli utenti che decidono di acquistare un dispositivo.

Tra le proposte disponibili, POS Easy a commissioni non può passare inosservata. Scegliendo questa offerta si ha la possibilità di fare crescere il proprio business con il cashback. Axerve, infatti, rimborsa il 50% delle commissioni relative alle transazioni (le commissioni sono fisse all’1%). Vuoi ottenere il rimborso tramite cashback e aumentare il tuo business con un’offerta super vantaggiosa? Non perdere altro tempo!

Axerve: per te 50% sulle commissioni

Come accennato, i vantaggi offerti da Axerve sono davvero tanti e, proprio per questo motivo, gli utenti che hanno deciso di procedere con l’acquisto sono numerosissimi.

Perchè, dunque, acquistare un POS Axerve anzichè uno dei tanti dispositivi presenti sul mercato? La risposta è semplice, ma non banale, perchè ti viene offerta l’opportunità di fare crescere il tuo business come hai sempre desiderato. Non a caso, infatti, scegliendo l’offerta POS Easy a commissioni si può:

Effettuare l’accredito su qualsiasi conto corrente;

Avere SIM 4G con traffico dati incluso con il POS;

Richiedere assistenza tecnica 7 giorni su 7;

Essere libero da qualsiasi vincolo di permanenza;

Stampare lo scontrino su stampa termica in doppia copia.

Nello specifico, l’offerta prevede un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio pari a 16 euro mentre il costo del terminale è di 100 euro + iva. Non perdere altro tempo: richiedi subito POS Easy a commissioni per ottenere il 50% di cashback.