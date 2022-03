Axerve: POS Easy senza commissioni per 4 mesi

Axerve è una interessante realtà italiana con oltre 100mila clienti attiva e oltre 250 metodi di pagamento con un supporto dedicato. Axerve punta ad aiutare piccole e grandi aziende a far crescere il proprio business.

Partendo dai contanti, passando per i pagamenti alternativi, fino ad arrivare al supporto cross-border internazionale. La società realizza soluzioni di incasso affidabili e innovative attraverso la gestione dei sistemi di pagamento per il Punto Vendita, l‘Ecommerce e l’omnicanalità.

Molto importante l’aspetto legato alla connettività 4G e Wifi. Una tariffa senza sorprese per gestire la tua impresa con serenità.

In questi giorni, Axerve ha lanciato una promozione limitata che consente di attivare il Pos Easy senza commissioni e gratuitamente per i primi 4 mesi dall’attivazione.

Scopriamo come beneficiare della promozione ed altre notizie su Axerve.

POS Axerve cos’è

Il POS ideato da Axerve è la soluzione ideale per il tuo business. Include una SIM che si connette automaticamente alla rete 4G dell’operatore con la migliore copertura della zona in cui ti trovi. Non ci sono costi di chiamata e il traffico dati è compreso nel canone mensile.

Viene accreditato il transato POS su qualsiasi conto corrente italiano, tramite bonifico bancario entro il giorno lavorativo successivo all’incasso. Non serve aprire un conto corrente dedicato.

Ecco le caratteristiche tecniche del POS Axerve:

POS Android™ PAX A910 dal design moderno ed elegante

Dimensioni: L 17,5 * P 8,2 * H 6,2 cm

Peso: 410 grammi

Connettività: Wifi + 4G (SIM inclusa)

Stampa dello scontrino

Sistema operativo Android

Con l’offerta EASY a canone paghi solo un canone mensile e nessuna commissione sulle transazioni. Il canone è comprensivo del noleggio POS. È prevista un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio di 16 €. Oltre i 30.000 € di transato viene aggiunto un costo di commissione dell’1% + IVA per l’importo eccedente la soglia dei 30.000 €, da sommare al canone mensile di 22 € + IVA.

Per ottenere il POS EASY di Axerve vai su questo link e registrati con il codice: 4EVERPOS.

Usa la dashboard

Molto interessante è anche la dashboard online, mediante la quale puoi avere sempre tutto sotto controllo. L’interfaccia intuitiva e semplice da navigare ti permette di avere aggiornamenti in tempo reale su tutti i pagamenti incassati tramite POS.

Ecco cosa consente di fare:

Monitorare le tue transazioni con il POS

Gestire i pagamenti

Visualizzare e scaricare le fatture

Possibilità di integrazione con più prodotti Axerve

In questo video, viene spiegato in maniera semplice come funziona il POS Easy di Axerve:

