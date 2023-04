Axerve, POS senza commissioni e gratis per un mese: approfitta ora

Se sei un esercente, ti occorre un POS senza commissioni per poter mandare avanti la tua attività senza pagare troppe spese.

Non ci sono tante offerte sul mercato disponibili in tal senso; quindi è importante saper cogliere al volo l’occasione quando si presenta, come quella attuale di Axerve.

Il dispositivo messo a disposizione in questo periodo dalla fintech è il POS Easy, con il quale devi pagare soltanto un canone mensile. Ma c’è un però.

Per due mesi tale canone è a zero. Ciò grazie all’attuale promo, a cui puoi accedere se in fase di richiesta del POS nella pagina ufficiale inserisci il codice EASYX2.

Un’offerta questa di Axerve a cui non puoi assolutamente rinunciare. Passati i due mesi, pagherai un canone mensile di 17 euro per incassi inferiori a 10.000 euro e di 22 euro se gli incassi arrivano fino a 30.000 euro.

POS Easy Axerve senza commissioni: ecco l’offerta nei dettagli

Il dispositivo Easy di Axerve è un Android PAX A910, che possiede sia la connettività 4G (inclusa una SIM gratuita) che Wi-Fi, è elegante e dal design moderno.

Inoltre è presente il supporto della stampa dello scontrino. Se scegli questo dispositivo senza commissioni potrai beneficiare di due mesi di canone gratis.

Come dicevamo, il canone mensile che andrai a pagare ammonta a 17 euro al mese se i tuoi incassi non superano i 10.000, mentre fino a 30.000 euro il canone ammonta a 22 euro.

È se si supera la soglia dei 30.000 euro? Verrà applicata una commissione pari all’1% + IVA. Clicca sul link sottostante e inoltra la richiesta:

Questa proposta è ottima se fai parte di quella schiera di esercenti che incassano meno di 30.000 euro. Però, vista l’esigua percentuale di commissione, puoi avvalerti ugualmente di POS Easy.

Ricordarti di inserire in fase di richiesta il codice promo EASYX2, altrimenti non potrai beneficiare dei 2 mesi di canone gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.