Axerve Smart POS Easy, un solo canone e zero commissioni

Axerve ti consente di gestire in modo semplice e veloce i pagamenti con carta di tutti i tuoi clienti. Se sei proprietario di un’attività commerciale e stai leggendo questo articolo perchè cerchi un POS dall’ottimo rapporto qualità/prezzi, sei nel posto giusto.

Axerve, infatti, offre differenti soluzioni, tutte progettate con l’obiettivo di mettere a disposizione degli utenti dispositivi in grado di ottimizzare la gestione dei pagamenti con carta. Inoltre, il suo intento è quello di consentire di risparmiare sui classici costi di mantenimento di un POS.

Tra le migliori proposte attualmente disponibili, non possiamo non citare l’offerta EASY a canone. Un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire dato che paghi solo un canone mensile e nessuna commissione sulle transazioni. Non a caso, infatti, il canone è incluso nel noleggio POS ed è prevista un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio pari a 16 euro. Approfitta della promozione per usufruire dei vantaggi e delle caratteristiche offerte da Smart POS Easy.

Axerve: soluzioni pratiche e versatili

Smart POS Easy è una soluzione che dovresti scegliere se vuoi avere a portata di mano uno strumento capace di accompagnarti in tutte le situazioni, in negozio ma anche fuori, grazie alla connettività 4G e Wi-Fi. La SIM inclusa, che si connette automaticamente alla rete 4G dell’operatore con la migliore copertura della zona in cui ti trovi, rende questo POS estremamente versatile visto che può essere utilizzato anche fuori dalla tua attività.

Come accennato, l’offerta EASY a canone ti consente di pagare solamente un canone mensile, senza commissioni sulle transazioni. Per quanto riguarda il costo, quest’ultimo dipenderà dai tuoi guadagni: se con il tuo POS incassi fino a 10.000 euro all’anno, puoi scegliere il canone a soli 17 euro + iva; se invece i tuoi incassi arrivano a 30.000 euro all’anno puoi scegliere il canone di 22 euro + iva. Che aspetti?

Scegli subito Axerve Smart POS Easy