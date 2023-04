Azzerare il costo della Carta di Credito ora è possibile: ecco come fare

La Carta di Credito è uno strumento di pagamento molto diffuso e essenziale per accedere a determinati servizi, come l’autonoleggio in molti casi. Si tratta, però, di una tipologia di carta che presenta costi mediamente superiori alla carta di debito e alla prepagata. Sia i costi fissi che i costi legati all’utilizzo, ovvero le commissioni applicate alle operazioni come il prelievo, sono generalmente più elevati per chi sceglie una Carta di Credito.

È possibile, però, azzerare i costi della Carta di Credito. Per farlo è necessario puntare su di una Carta di Credito gratuita: si tratta di uno strumento di pagamento che non presenta costi fissi (diretti o indiretti, come quelli legati all’obbligo di apertura di un conto corrente abbinato) e non presenta commissioni sull’utilizzo. Scegliere una carta di questo tipo permette di azzerare tutte le spese legate a questo tipo di carta.

Scegliendo Carta YOU è possibile accedere ad una Carta di Credito senza costi fissi e commissioni: questa carta, proposta da Advanzia Bank, ha canone zero e non prevede commissioni su pagamenti e prelievi. Da notare, inoltre, che non è necessario aprire un nuovo conto corrente per accedere a Carta YOU, eliminando anche i costi “indiretti” che spesso caratterizzano le carte di credito. Per accedere a questa carta è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale di Carta YOU.

Carta YOU di Advanzia Bank è una Carta di Credito completa, ideale per chi vuole azzerare i costi di questo strumento di pagamento. Con Carta YOU è possibile beneficiare dei seguenti vantaggi:

canone zero a tempo indeterminato e senza dover rispettare alcun requisito

a tempo indeterminato e senza dover rispettare alcun requisito emissione senza apertura di un nuovo conto corrente ; le spese vengono pagate tramite bonifico dal proprio conto corrente

; le spese vengono pagate tramite bonifico dal proprio conto corrente zero commissioni su prelievi e pagamenti , anche per le operazioni effettuate all’estero

, anche per le operazioni effettuate all’estero polizza viaggi gratis per tutti i clienti

per tutti i clienti possibilità di rateizzare le spese

Richiedere Carta YOU è semplicissimo: basta accedere al sito ufficiale e compilare il modulo di richiesta. Advanzia Bank risponderà alla richiesta del cliente in tempi rapidi. Per tutti i dettagli è disponibile il link qui di sotto.

Carta YOU presenta un plafond calcolato su misura del cliente, sulla base dei requisiti forniti. Advanzia Bank comunicherà il plafond della carta a seguito dell’emissione. Da notare, in ogni caso, che il plafond aumenterà nel corso del tempo (semplicemente continuando a pagare le spese sostenute con carta regolarmente) oppure richiedendo un incremento al servizio clienti.

