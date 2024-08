Babbel: sconto del 50% sul piano annuale e quello a vita

L’estate, e in particolare il mese di agosto, è uno dei momenti ideali per imparare una nuova lingua, che sia l’inglese, lo spagnolo, il francese o qualsiasi altra. Molte volte però si rinuncia al proprio sogno, sia per una questione di denaro che per motivi organizzativi, dal momento che spesso e volentieri ci si dovrebbe spostare da casa e seguire orari incompatibili con i propri impegni.

Da questo punto di vista, negli ultimi tempi molte cose sono cambiate. Merito di alcune piattaforme online, che consentono di studiare l’inglese o un’altra lingua straniera con gli stessi principi seguiti in un’aula tradizionale, ma col vantaggio non indifferente di lasciare a ciascun studente la più ampia libertà possibile sul fronte organizzativo. Tra queste, una delle migliori è Babbel, riconosciuta da anni come eccellente piattaforma per imparare da casa l’inglese. E proprio in questi giorni sia il piano annuale di 12 mesi che quello a vita sono in sconto a metà prezzo, a partire da 5,99 euro al mese.

Babbel: piano di 12 mesi e a vita a metà prezzo

L’offerta estiva di Babbel si riferisce all’opzione Babbel App, che si basa su corsi in-app per lo studio individuali. Il piano include l’accesso a lezioni, podcast e giochi realizzati appositamente da esperti della didattica, con il vantaggio di imparare al proprio ritmo e al proprio livello di conoscenza. In questo modo, ogni studente avrà la possibilità di impostare una routine di studio efficace e compatibile con il proprio stile di vita.

Grazie alla promozione in corso puoi sottoscrivere il piano di 12 mesi al prezzo scontato di 5,99 euro al mese. C’è il 50% di sconto anche per il piano a vita, proposto a 299,99 euro invece di 599,99 euro.