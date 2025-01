Babbel ti aiuta a parlare una nuova lingua: approfitta dello sconto del 65%

Se il 2025 è l’anno in cui vuoi finalmente imparare una nuova lingua, Babbel è il compagno perfetto per raggiungere questo obiettivo. La piattaforma, leader nel settore dell’apprendimento linguistico, offre un’occasione unica: fino al 65% di sconto sui suoi piani annuali e a vita. Ma attenzione, questa promozione è valida ancora per poco: andiamo a scoprire cosa offre nel dettaglio.

Perché scegliere Babbel?

Babbel non è solo una piattaforma per l’apprendimento delle lingue, è un metodo testato ed efficace. Con oltre 15 milioni di abbonamenti venduti e una squadra di più di 200 esperti linguistici, Babbel è progettato per aiutarti a sviluppare competenze pratiche. Questo significa che potrai sostenere conversazioni reali in una nuova lingua già dopo poche settimane di utilizzo.

Gli utenti lo confermano: il 92% di chi ha provato Babbel ha migliorato le proprie abilità linguistiche in appena due mesi, grazie a un approccio che combina lezioni interattive in-app e videolezioni online con insegnanti qualificati.

Babbel offre corsi in 14 lingue diverse, tra cui inglese, spagnolo, tedesco, francese, portoghese, russo e persino indonesiano. Ogni corso è personalizzabile in base agli impegni e agli obiettivi personali, rendendo l’apprendimento flessibile e accessibile a tutti.

Questi invece sono i prezzi che si riferiscono all’offerta in scadenza oggi lunedì 20 gennaio:

8,99 euro al mese per 6 mesi di abbonamento (25% di sconto);

5,99 euro al mese per 12 mesi di abbonamento (45% di sconto);

209,99 euro per il piano a vita (65% di sconto).

Con Babbel, puoi trasformare il 2025 nell’anno in cui realizzi il sogno di parlare una nuova lingua. Non perdere questa occasione e visita subito il sito ufficiale per approfittare dell’offerta. L’apprendimento linguistico non è mai stato così conveniente e stimolante!