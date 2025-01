Babbel: ultimi 7 giorni per approfittare del 65% di sconto

Sta per volgere al termine la promozione di Babbel, piattaforma digitale tra le più famose per l’apprendimento delle lingue, sul piano annuale e quello a vita. L’attuale offerta consente di beneficiare del 65% di sconto e, di conseguenza, dei prezzi più bassi di sempre per entrambi i piani.

Il piano a vita di Babbel è in promo a 209,99 euro invece di 599,99 euro, mentre quello annuale è disponibile a 88,68 euro, cioè l’equivalente di 7,39 euro al mese. Entrambe le offerte sono raggiungibili su questa pagina del sito ufficiale Babbel.

Babbel: 65% di sconto sul piano a vita e da 12 mesi (ultimi giorni)

Con più di quindici milioni di abbonamenti venduti in tutto il mondo, un’esperienza di studio personalizzata e un approccio didattico completo, Babbel è da ritenersi uno dei migliori servizi oggi disponibili sul mercato per imparare una nuova lingua straniera. A questo proposito è importante segnalare un ulteriore dato: 92%, la percentuale degli studenti che ha migliorato le proprie abilità linguistiche in appena due mesi.

La piattaforma Babbel viene incontro ai suoi studenti proponendo loro materiali didattici personalizzati in base allo stile di vita, agli interessi e al proprio livello di conoscenze. Man mano che si affronteranno nuove lezioni, l’app fornirà dei feedback in tempo reale, indossando i panni di un vero e proprio insegnante privato.

Con Babbel le persone migliorano la loro pronuncia grazie a un sistema di riconoscimento vocale avanzato, si esercitano nella conversazione con dialoghi interattivi, e ricevono consigli grammaticali utili durante la scrittura, l’ascolto della lingua e la lettura.

L’offerta in corso permette di risparmiare il 65% sul piano annuale di 12 mesi e il piano a vita del servizio online Babbel, per cui è richiesto un pagamento unico. Per beneficiare della promo c’è tempo fino al prossimo 20 gennaio (lunedì, ndr).