Babbo Natale sta arrivando e porta con sé una grande sorpresa di Kena

Babbo Natale sta arrivando e c’è ancora tempo per entrare in questa pagina per passare a Kena Mobile e accaparrarsi la grande sorpresa che l’operatore ha in serbo per i nuovi utenti.

Questo operatore virtuale, che appartiene a TIM, è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni, guadagnandosi una buona fetta del mercato di telefonia mobile.

È proprio l’ingresso nella galassia TIM che ha consentito a Kena Mobile di ottenere grossi risultati su l’intero territorio italiano. In effetti, lo scorso anno l’operatore è riuscito a sfondare il muro dei 2 milioni di clienti.

Perché questo successo? Kena Mobile è in grado di offrire ai propri clienti un servizio notevolmente più snello rispetto a quello degli altri operatori.

Ciò grazie alle offerte, che vengono modificate ciclicamente e che sono sempre pensate all’insegna della convenienza in quanto a costi e servizi.

Adesso che Babbo Natale sta arrivando, potrebbe essere l’occasione di fare un regalo a sé stessi o ai propri familiari passando a Kena Mobile QUI per ricevere un dono veramente eccezionale.

Passa a Kena Mobile SUBITO

Babbo Natale sta arrivando: ecco l’offerta di Kena

In tempi normali, Kena Mobile offre spesso tariffe ultra convenienti se paragonate a quelle degli altri operatori.

Per il periodo natalizio, ne ha pensata una a cui rinunciare è difficile: 100 Giga gratis per 30 giorni sottoscrivendo in questa pagina una delle offerte Kena, che vanno richiesti entro il 9 gennaio 2023.

Questi giga sono gratuiti per i nuovi clienti, mentre chi è già cliente Kena potrà ottenerli pagando 1,99 euro.

Attualmente, l’offerta più economica in termini di costo da parte dell’operatore è quella a 6,99 euro al mese.

Coloro che attiveranno l’offerta cliccando QUI, otterranno 130 GB di traffico dati in 4G, chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 500 SMS. Il costo di attivazione di 4,99 euro è azzerato.

Dunque, per un mese i nuovi clienti potranno navigare in mobilità usando non soltanto i 130 GB, ma anche gli altri 100 in omaggio.

Passa a Kena Mobile SUBITO

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.