Backup senza stress: EaseUS sconta i suoi software fino al 50%

Nel panorama digitale attuale, mettere al sicuro i propri dati è diventato fondamentale. Basta un errore, un guasto o un attacco informatico per perdere documenti importanti, foto, file di lavoro. La buona notizia? In occasione del World Backup Day, EaseUS lancia una promozione speciale sulle sue soluzioni per il backup, perfette per utenti privati e professionisti.

EaseUS è un’azienda internazionale nota per offrire software semplici, intuitivi e potenti, pensati per proteggere le informazioni più preziose. Grazie al codice sconto BACKUP25, è possibile ottenere sconti su tutti i programmi per il backup dati. Scopriamo tutte le funzionalità di questi piani.

Le soluzioni in promozione di EaseUS

Tra i software più apprezzati messi in promo da EaseUS ci sono i seguenti, con relativi prezzi.

EaseUS Disk Copy

Questo programma consente di clonare l’intero hard disk, incluso sistema operativo, impostazioni e file. Ideale per chi deve sostituire il disco del PC o vuole creare una copia esatta del sistema. L’interfaccia è semplice e adatta anche a chi ha poca esperienza con i software di backup.

Piano mensile: 9,95 $/mese (anziché 19,99 $)

(anziché 19,99 $) Licenza a vita: 29,95 $ una tantum (anziché 59,99 $)

EaseUS Todo Backup Home

Una suite completa per il backup di file, cartelle, partizioni o interi dischi. Supporta backup incrementali, differenziali e consente anche di ripristinare il sistema su un hardware diverso, in caso di sostituzione o guasto del computer.

Piano annuale: 29,97 $/anno (anziché 59,95 $)

(anziché 59,95 $) Licenza a vita: 39,97 $ una tantum (anziché 79,95 $)

Queste offerte sono disponibili per un periodo limitato. È il momento giusto per rafforzare la tua sicurezza digitale e mettere i tuoi dati al sicuro in modo semplice e professionale. Vai sul sito di EaseUS e scegli il piano più adatto alle tue esigenze.