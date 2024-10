BananaPi e OpenWrt lanciano il loro nuovo router nel mercato

Il nuovo router One/AP-24.XY realizzato da BananaPi e OpenWrt è ufficialmente disponibile all’acquisto. Si tratta di un dispositivo di rete dotato di SoC MediaTek MT7981B e sistema operativo OpenWrt, ovvero una distribuzione Linux specificamente pensata per i dispositivi embedded, proprio come questo. Il prodotto è finalmente stato lanciato nel mercato dopo nove mesi di sviluppo.

BananaPi: lanciato sul mercato il nuovo router realizzato con OpenWrt

Come anticipato inizialmente, all’interno del nuovo router di BananaPi e OpenWrt troviamo un SoC MediaTek MT7981B, abbinato al chipset dual band MediaTek MT7976C, in grado di supportare le reti WiFi 6 a doppia banda, tramite configurazioni MIMO 3×3 e 2×2, per maggiori prestazioni.

Il SoC è composto da core Cortex-A53 di ARM, funzionanti a un clock di 1,3 GHz, in grado di far fronte al carico di lavoro richiesto con la velocità di elaborazione necessaria. La scheda include anche un alloggiamento per una batteria a tampone, in modo da assicurare un corretto funzionamento dell’orologio interno anche quando il router rimane senza corrente per diverso tempo.

Oltre a quanto già menzionato, le specifiche complete del router di BananaPi includono 1 porta WAN da 2,5 Gbit e 1 porta LAN da 1 Gbit per connessioni cablate ad alta velocità, 1 GB di RAM DDR4, per multitasking veloce e una gestione efficiente dei dati trasmessi e ricevuti, 256 MiB di memoria NAND e 16 MiB di memoria NOR per ospitare firmware e dati utente, slot SSD M.2 per espandere lo spazio di archiviazione e una porta USB 2.0 di tipo A per connettere unità di archiviazione di massa e altre periferiche da poter ricondividere in rete.

L’archiviazione protetta da 16 MiB consente di fungere da backup di sistema in caso sia necessario un ripristino. La doppia archiviazione assicura la massima affidabilità nel caso in cui si installi un firmware che comprometta l’avvio e il normale funzionamento del router.

Nel router di BananaPi c’è anche una porta di espansione mikroBUS, che da la possibilità di collegare ulteriori dispositivi come sensori, transceiver e altri moduli, aumentando notevolmente la versatilità del dispositivo.

Attualmente, il router è disponibile su Aliexpress al prezzo di 100,99€.